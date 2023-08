El Presidente se reunió con Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski

El presidente Alberto Fernández se reunió este lunes con Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia.

El encuentro se produjo luego de que el mandatario asistiera este mediodía precisamente a Resistencia al acto de apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad.

"Estuvimos hablando más de dos horas de los movimientos sociales y yo le estuve contando todo lo que pasa acá, todo lo que yo vi, todo lo que pasa con la causa", dijo Romero en un video que subió a su cuenta de Instagram.

"Le estuve pidiendo por favor que intervenga con el tema de las casas del Barrio Emerenciano", puntualizó, según publicó Agencia Télam.

Y amplió. "Le dije lo que yo pensaba de los políticos, que eran todos unas cucarachas y me dijo que 'yo te voy a demostrar que no', le tengo fe y espero que me lo demuestre. Me fui con esperanza".

En otro tramo de la conversación, la madre de Cecilia le pidió a Fernández "que intervenga la justicia del Chaco, eso es lo más importante para mí. Que sea transparente el tema de la justicia en el Chaco".