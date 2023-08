Alejandro Haedo: "El pago electrónico en remises y taxis es un objetivo cumplido"

A partir del 19 de agosto, los taxis y remises en la ciudad de Santa Fe deberán ofrecer al menos una opción de pago electrónico a sus pasajeros. Esta medida será controlada y exigida por la Municipalidad de Santa Fe.

"Nosotros hace ya cinco meses que desde el sector empezamos a trabajar en tener las primeras ofertas de pago electrónico. Tuvimos el acompañamiento de Betina Florito para presentar un proyecto de ley en al Cámara de Diputados en toda la provincia para el pago electrónico y el botón de pánico, así también la conformación de un registro provincial de titulares de autos y agencias en todo el territorio", comentó Alejandro Haedo, responsable del Sindicato de Remiseros de Santa Fe.

"Nos juntamos con el municipio de Santa Fe y conformamos una mesa de diálogo junto a las cámaras de titulares de autos y empresas, más el Radio Taxi. Se hicieron eco y salió todo esto. Ahora el 19 de agosto se verá plasmado con el 100 por ciento de la flota con pago electrónico, cualquiera sea la modalidad que elija el usuario", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Según el entrevistado, la medida es un "objetivo cumplido y otorga seguridad". Desde la entidad se propuso que haya una franja horaria nocturna en la que se prohiba el uso del efectivo, por una cuestión de seguridad, pero el municipio solicitó que haya un período de transición.

"Está planteado a nivel provincial, no sólo a Santa Fe. Queremos que se implemente en cada intendencia y comuna", remarcó.

Inseguridad

Respecto a la cuestión de la seguridad en el trabajo, Haedo afirmó "estamos mal, a pesar de que hubo eco en la Legislatura provincial y no es menor, pero nunca desde el ejecutivo provincial tuvimos acompañamiento alguno. No se hace eco la policía ni el ministerio de Seguridad".

El déficit principal es que no ligan las aplicaciones que tienen en las agencias de remises con el 911. "Les dimos todas las posibilidades y no logramos que lo hagan. Habría que preguntarle al ministro de Seguridad por qué no se da, ya presentamos toda la documentación para que pudieran hacer efectivo el subsidio para la flota de remises, pero ahí se truncó todo. No tenemos respuestas ni llamados de nadie", dijo por último.

