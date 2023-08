El nuevo Hospital de Rafaela ya tiene un 70 por ciento de avance

La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, recorrió en la mañana de este miércoles las obras del nuevo Hospital Regional de la ciudad de Rafaela, junto al intendente de la ciudad, Luis Castellano, y el senador del departamento Castellanos, Alcides Calvo.

“Estamos llegando un 70% de avance de obra de 21.000 metros cuadrados. Hay 160 personas trabajando en estos momentos en la obra sin parar. Es muy grande y no solo se está trabajando en esto, sino que para cuando esté listo ya tendremos la tecnología necesaria para funcionar”, indicó Martorano.

“Llegaron 120 camas eléctricas de última generación, son estas camas donde podemos trabajar en altura y con la posibilidad de que el paciente no solamente esté en una situación confortable, sino que se pueda transformar inmediatamente y así realizar pequeñas cirugías, como un drenaje de neumotórax o una intubación”, continuó. Al mismo tiempo que agregó que “además es importante saber que se realizó el pase a planta permanente de 170 trabajadores y trabajadoras de este hospital, mejorando así sus condiciones laborales”.

Por otra parte, la ministra destacó que “Rafaela incorporó terapia pediátrica. Es algo difícil y complejo. Se hizo una cirugía, un implante coclear. Esto no se ha hecho jamás en Rafaela. Vino un médico rafaelino, residente en Buenos Aires, el doctor Gutiérrez, que ha hecho este trabajo con profesionales de alto perfil”.

“Rafaela va a ser un polo tecnológico, de referencia en medicina. Esto es el avance que están viendo lo demuestra”, finalizó Martorano.

A su turno, Castellano mencionó que “hay 160 puestos de trabajo para construir el nuevo hospital. Es una empresa que, en un momento muy complejo, avanza con una obra que, por decisión política del gobierno, está generando trabajo. También es un hospital para los próximos 100 años, de alta complejidad, regional, que viene a reemplazar al antiguo Jaime Ferré que tanto nos ha dado, incluso en pandemia”.

“Estamos pensando en futuro, en tecnología, en un efector de salud de fácil acceso en una de las avenidas principales, además le da un perfil a este sector de la ciudad. Estamos realizando el impulso desde el sector público, la demanda ha aumentado en la salud y el Estado se hace cargo” concluyó Castellano.

Finalmente, Calvo dijo que “Esta obra de infraestructura va a ser un antes y un después en materia sanitaria. Una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia es un sistema de salud que no estaba preparado para afrontar los grandes desafíos. Hoy, con este hospital nodal de Rafaela, que no solamente será para la ciudad, sino también para todo el departamento y esa gran región de salud que incorpora al Departamento Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio. Sin embargo, este gobierno de Omar Perotti tiene que ser valorado de forma integral. No solamente estamos hablando de infraestructura, sino también de revalorizar la tarea de los recursos humanos que realmente nos han dado una clara demostración de lo que significa la idoneidad, sino la pasión y la capacidad de trabajar por el prójimo”.

“Por eso, a través de las distintos convenios paritarios, se va a tener la posibilidad de que muchísimos empleados de salud puedan ser planta permanente, lo que no sucede desde el año 2018 no había ningún ingreso, y gracias a los distintos convenios paritarios que desarrolló este gobierno provincial con los respectivos gremios estatales se ha podido dar respuesta a esta demanda postergada de muchos años. Una gran obra para Rafaela que implica una gran inversión en capital y en recursos humanos. Son 160 operarios que están formando parte de esta obra, en la que lo más probable es que para fin de año podamos tener grandes avances o, por qué no, finalizaciones parciales o totales de este gran edificio del Hospital Nodal de Rafaela”, completó.