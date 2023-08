Perotti: "Si Santa Fe no tiene una red de caminos rurales, está desperdiciando un potencial enorme"

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, estuvo este lunes en Esperanza y San Jerónimo Norte, dando inicio a una intensa jornada de trabajo por el departamento Las Colonias. En primer lugar, en la ciudad de Esperanza, recorrió el avance de las obras de refuncionalización y puesta en valor del Edificio de Correo que ya están próximas a concluir, ubicado en Alberdi y Castellanos. Los trabajos demandan una inversión actualizada de $ 373.791.070,86, En la oportunidad, Perotti sostuvo que “es una alegría poder recorrer el edificio, viéndolo ya en la etapa final y a días de su habilitación. Sin dudas que valieron los esfuerzos en tratar de recuperarlo, y que Esperanza conserve su patrimonio. Ya van invertidos más de 374 millones de pesos”. “La recuperación de este edificio va a permitir que aquí funcionen las oficinas del correo, Pami, Anses y el Concejo Municipal. Son las posibilidades concretas de la readaptación de un edificio. Sin dudas el correo en su época necesitaba mucho más espacio que el de hoy”, detalló el gobernador. “Cuando se inaugure, Esperanza va a vivir un momento de nostalgia y de futuro, de nostalgia con lo que fue este edificio de avanzada para la época. En la valoración que Esperanza tiene por su patrimonio y su cuidado, se gana un edificio y funcionalidad en el servicio para todos los esperancinos”, finalizó Perotti. Por su parte, la intendenta Ana Meiners, dijo que "este es un hermoso edificio que para Esperanza fue un ícono en su momento, en 2009 comenzamos con Nación el comodato por 99 años, la obra está quedando muy bonita, con mucho sacrificio del gobierno nacional y provincial para su recuperación". Además, destacó "que una empresa esperancina es quien lleva adelante la remodelación". En tanto, el senador por Las Colonias, Rubén Pirola, expresó que "recuperar este lugar tiene que ver con nuestra historia, es un patrimonio histórico que recuperamos para la ciudad y todo el departamento". Y agradeció a Perotti porque "peregrinamos muchísimo tiempo con el proyecto, la decisión de nuestro gobernador hoy está puesta en manifiesto y para nosotros es una alegría y estamos a pocos días de verlo funcionar a toda plenitud". La obra implica la ejecución de nuevas instalaciones de servicios, adaptando algunos tramos existentes, reemplazando aquellas que se encuentren obsoletas e incorporando nuevas instalaciones cuya tecnología no se encontraba disponible al momento de la construcción. Se prevé, asimismo, el reemplazo de todas las carpinterías y parasoles, adoptándose la tecnología de aberturas de aluminio con doble vidriado hermético. También se tendrán en cuenta la eficiencia energética y las energías renovables, para lo cual se instalarán artefactos para generación de energía alternativa (paneles fotovoltaicos), sistemas de recolección de aguas pluviales, sistemas de acondicionamiento térmico eficientes, resoluciones constructivas que optimicen la aislación térmica, la ventilación cruzada, la protección contra la radiación solar directa, etc. ENTREGA DE CELULARES Y CAMINOS DE LA RURALIDAD Luego, el mandatario santafesino se dirigió a la EES Orientada N°2371, donde entregó celulares a escuelas rurales. Asimismo, firmó convenios en el marco del programa Caminos de la Ruralidad, para realizar las obras en una traza de 7.810 metros, que significan una inversión de $ 76.349.562,11. Los trabajos benefician a la escuela N° 6073 Rafael Bielsa, que cuenta con 14 alumnos y 2 empleados. Así como también a la escuela N° 689 Aarón Castellanos con 18 alumnos y 4 empleados. También permite el acceso a 4 apicultores y 13 productores. “Para nosotros la educación rural es de alto valor en un concepto en la que queremos que nuestra provincia se equilibre poblacionalmente. Eso significa arraigar a nuestra gente en pueblos, colonias y la zona rural, para que generen allí las mejores condiciones, para que nadie tenga que irse, salvo a estudiar o a perfeccionarse a otros lugares”, señaló el gobernador. Perotti se refirió a que “en una provincia como la nuestra, con un perfil agroindustrial, agroalimentario, agrícola y ganadera, si no tiene una red de caminos rurales está desperdiciando un potencial enorme para poder producir más, pero fundamentalmente, para valorar y cuidar a quienes viven en el campo. Por eso, el programa de Caminos de la Ruralidad es una reparación para el sector y, con la firma de los convenios de hoy, tendremos 1.200 kilómetros en todos y en cada uno de los departamentos de esta provincia, uniendo explotaciones lecheras, ganaderas, establecimientos apícolas y establecimientos hortícolas”. Así, sostuvo que “esto que estamos uniendo hoy, entregar celulares a los chicos de las escuelas rurales, firmar convenios con Caminos de la Ruralidad, muestra esta mirada, nuestra sobre cómo un sector tan importante para la provincia se potencia, cómo cuidamos y formamos de la mejor manera a quienes tienen la posibilidad de seguir trabajando allí, de trasladar hacia el sector lo mejor del aprendizaje y por eso la tecnología a la que hoy se accede con el celular”. Por último, sostuvo que “también ayuda esto a nivelar, vivamos donde vivamos, si tenemos las mismas las mismas herramientas”. Y remarcó que “queremos realmente garantizar por ley el Boleto Educativo, porque no queremos que se vuelva atrás en estos logros”. La intendenta local, Ana Meiners, agradeció al gobernador Perotti “por todo lo conseguimos y lo que nos otorgas para Esperanza. Nosotros no concebimos lo ruralidad sin lo urbano, por eso es importante llegar a todas las escuelas de nuestra ciudad”. En tanto, el senador Rubén Pirola expresó que “este gobierno tiene pilares de los cuales estamos orgullosos y que defendemos. Queda mucho por hacer, pero teniendo en cuenta cómo encontramos la provincia cuando llegamos, hay un proceso de avance; hay definiciones que queremos que se sostengan en el tiempo: la posibilidad de que nuestros chicos estén conectados a través de los celulares y de la gran inversión que se realiza en materia de conectividad para transformar la provincia”. A su turno, el subsecretario de Infraestructura Rural, Matías Giorgetti, explicó que lo que se está firmando es la segunda etapa: "Esta es la visión de un gobernador (Perotti) de integrar territorios, de generar la infraestructura productiva en los lugares donde se generar los mismos recursos, un ambicioso plan para instrumentar al menos cuatro escuelas rurales dentro del distrito Esperanza por más de 146 millones de pesos". HERRAMIENTA DE VÍNCULO Por su parte, el ministro de Educación, Víctor Debloc, expresó que “en la pandemia nos dimos cuenta que la desigualdad era enorme en términos de conectividad en la provincia. Este es un año pleno del programa Santa Fe + Conectada para tener fibra óptica, piso tecnológico e internet de calidad. Los celulares que vamos a entregar son una respuesta a esa desigualdad, pero también reconocemos el trabajo que hicieron los docentes para sostener el vínculo educativo”. Además, el ministro destacó que “el gobierno provincial aseguró la conectividad y la movilidad, a través del Boleto Educativo Gratuito”. La coordinadora del Núcleo Rural N.º 2371, Juliana Maillard, dio la bienvenida a las autoridades presentes y agradeció “la visita, particularmente a los núcleos rurales, y la posibilidad de acercar a los alumnos una herramienta (celulares) que hoy resulta fascinante para niños, jóvenes y adultos e, incluso, hasta cierto punto indispensable. Es también una herramienta que puede posibilitar el vínculo con nuestros alumnos y alumnas cuando la presencialidad se ve alterada”. Por último, los alumnos del Núcleo Rural N.º 2371 Valentín y Fernando agradecieron la entrega de los celulares, “necesario para quienes no tienen, útil para estudiar y estar comunicados”. Participaron también de la actividad la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; la coordinadora del Núcleo Rural N.º 2371, Fernanda Einseng; y la directora de la Escuela N.º 371 Colombo Müller, Vanina Echegenari; entre otras autoridades. VIVIENDAS EN SAN JERÓNIMO NORTE Posteriormente, el gobernador recorrió los avances de la construcción de 34 viviendas que la provincia lleva adelante en San Jerónimo Norte, ubicadas en la intersección de las calles Bartolomé Blatter, 1º de Mayo, Padre Enrique Niemann y Pasaje Catalina Yossen. La inversión actualizada es de $ 273.600.000. Allí el gobernador sostuvo que “estamos viendo el grado de avance y la posibilidad de tener ya una fecha cierta de sorteo. Siempre que vamos acercándonos al 70% de avance de obra es bueno ir generando el sorteo para que cada familia sepa cuál va a ser su casa”. “Algunos ya empiezan a hacer algunas acciones, desde su cuidado, su demarcación, la forestación o la elección de piso. Son cosas importantes para ver, sobre todo, en el avance de los detalles finales. No hay mejor ojo que el que va a hacer el dueño. Entonces no hay mejor inspector de obra final que el que va a vivir en ese lugar. La participación de la gente es clave en este tipo de cosas y el seguimiento es fundamental”, finalizó el gobernador. El intendente Carlos Volpato sostuvo que "tuvimos todo el acompañamiento desde que asumió Omar (Perotti) la gobernación, las necesidades que le planteamos hoy están plasmadas en las obras que vemos ahora, viviendas, pórtico del Parque Industrial, Caminos de la Ruralidad, y la Conectividad que estamos en obras". Por su parte, el senador Pirola indicó que “más de 12 años sin viviendas en San Jerónimo Norte, reclamamos durante muchísimo tiempo, hoy hay 34 en ejecución, el avance de convenio para las próximas 17, marca una mirada y lo que significa el interior de nuestra provincia para este gobierno y su gobernador (Perotti)". Seguidamente el gobernador y las autoridades visitaron el Parque Industrial de San Jerónimo Norte. Dentro de las 34 unidades habitacionales, 32 corresponden a viviendas compactas de 64 metros cuadrados, y 2 estarán destinadas al cupo para personas con discapacidad de 77 metros cuadrados. Asimismo, se ejecutan obras de infraestructura necesarias para dotar de servicios como: provisión de energía eléctrica, red alumbrado público, agua potable, red de desagües pluviales, veredas peatonales y rampas y conexiones a la red de desagües cloacales existente.