Heinze reconoció la labor de sus futbolistas: "Merecían mucho más"

Este martes, Newell's empató 0 a 0 frente a Corinthians en el estadio Marcelo Bielsa y fue eliminado de la Copa Sudamericana 2023. El árbitro del encuentro fue el colombiano Andrés Rojas.

A pesar de quedar afuera, Gabriel Heinze reconoció la labor de sus futbolistas: "Estos jugadores merecían muchísimo más. Me pareció injusto porque en Brasil ambos tuvimos posibilidades y ellos marcaron dos goles y nosotros uno. Y el encuentro acá fue todo nuestro en el que tuvimos muchas situaciones pero no pudimos concretar".

"Obviamente estoy triste por no poder cumplir el sueño internacional, pero si debo perder prefiero que sea de esta manera. El equipo produce mucho. No lo veo como algo negativo. Quizás nos faltó un poco de efectividad” admitió el Gringo demostrando su conformidad con el rendimiento del equipo.

En referencia a las dudas planteadas por la prensa por el once que salió a la cancha, el técnico aseveró: "Sé muy bien lo que hago, cómo lo hago y doy todo. Me preocupo por lo que efectúo antes y no después".