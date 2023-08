El dolor de la mamá de la niña asesinada en Lanús: "Pido justicia por mi hija"

María, mamá de la chica de 11 años asesinada en Lanús, pidió justicia por su hija: "No me la van a devolver más. Es un momento muy duro".

"Ayer hablé con ella y hoy me la mataron", expresó con dolor la mujer que se encuentra en Salta.

Sobre este viaje, María explicó que viajó a dicha provincia porque bautizaron a su bebé de cinco meses: "Mañana iba a viajar para reencontrarme con ella y pasó esto. No llegué", manifestó.

En este sentido contó que "estaba al cuidado de su abuela y su papá" y que, a pesar de que no hablaron sobre inseguridad, "nunca quise que fuera sola a la escuela".

Al igual que los vecinos del barrio, María enfatizó que en los pultimos meses la situación se volvió crítica: "Es zona de nadie y tiene que perder la vida un chico para que actúen".

Sin poder contener las lágrimas, la mujer indicó: "No sé bien como sucedió porque no me quieren contar mucho, pero lo único que entiendo es que mataron a mi hija", infiormó Noticias Argentinas.