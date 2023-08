Con otro gol de Messi, Inter Miami goleó 4 a 1 a Philadelphia y jugará la final de la Leagues Cup

Este martes, Inter Miami goleó por 4 a 1 a Philadelphia y avanzó a la final de la Leagues Cup. Josef Martínez a los 3'PT, Lionel Messi a los 20'PT, Jordi Alba a los 48'PT y David Ruiz a los 84'ST marcaron para los rosados, mientras que Alejandro Bedoya descontó a los 73'ST.

El entrenador, Gerardo Martino, planteó un esquema más vertical buscando lastimar de contra a sus contrincantes. Así llegó el primer tanto del venezolano en los primeros minutos del partido.

Perfect ball from Sergii to put Martínez in to put us in the lead early in the match 👏👏👏#PHIvMIA | 0-1 pic.twitter.com/UDUin1kyFx

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 15, 2023