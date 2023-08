Cómo es un oso melero, el animal rescatado en el centro de Helvecia

Un oso melero, especie en peligro de extinción, fue rescatado en Helvecia en una intervención conjunta entre vecinos, personal policial y del Ministerio de Ambiente Climático. El ejemplar, que se encontraba en malas condiciones, fue avistado cerca del museo local en horas de la noche del domingo.

Se informó a los equipos de rescate de animales del Ministerio de Ambiente Climático, quienes aconsejaron su traslado al complejo La Esmeralda de la ciudad de Santa Fe para su cuidado y recuperación.

"El oso melero pertenece a un grupo de animales más grande que tiene al oso hormiguero como primo, pero no es de los más cercano. Otros cercanos son cualquiera de los armadillos, los conocidos como tatu o mulita, y también con los perezosos; esos son sus tres primos", comentó Antonio Sciabarrese, veterinario de La Granja La Esmeralda.

Como dato curioso, los meleros u hormigueros no son "osos", ese nombre quedó de la vieja época de la conquista española. Cualquiera de los dos animales cuando se enojan no salen corriendo, sino que abren las manos y pareciera que nos quieren dar un abrazo como hacen los osos. Los españoles en su momento decían que eran osos y les quedó ese nombre vulgar.

Rescate del animal

Respecto a la situación del animal, el entrevistado afirmó que como centro de rescate no tienen certezas del origen de las apariciones, y tampoco hay una investigación sobre el origen de estas cosas.

"Sí accionamos desde que nos convocan. Lo que sabemos es lo que nos cuentan las fuerzas de seguridad que los traen, o alguna institución intermedia como bomberos, Gendarmería, Los Pumas y la policía Ecológica. Son aliados nuestros del rescate", detalló.

Este animal que fue encontrado en Helvecia, pertenece a nuestra fauna, no es algo exótico. Está descripto en nuestra zona. Pero, según el especialista, tiene características particulares que lo hacen, entre comillas, raro.

"Lo primero es que es nocturno y cuando está durmiendo es una bolita que está en un árbol o en un hueco, es muy difícil verlo. No llegó bien, llegó mal, por eso definimos que ingrese. No todo lo que se rescata ingresa a La Esmeralda, hay animales que no necesitan grandes atenciones. En este caso, ya con los videos y fotos, nos dimos cuenta que el animal necesitaba asistencia. Ingresó muy deshidratado, probablemente hacía días que andaba dando vueltas", detalló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Los meleros tienen una dieta muy particular, si no encuentran su alimento se vienen abajo. No es exclusivo de tomar miel, aunque está en su dieta como las abejas, pero también comen otros insectos y artrópodos. En cautiverio no es tan fácil la mantención porque necesita una combinación particular de productos y de formas. Ellos no tienen dientes y la mandíbula está pegada al cráneo, entonces es tienen como un tubo por donde sale y entra la lengua. Nunca nos podrían morder, no puede abrir la boca para morder", describió Sciabarrese.

El drama del mascotismo

Respecto a la situación de estos animales, Elda Bonino, proteccionista, consultó sobre el problema del mascotismo y cómo repercute en la vida de estos seres.

"La Esmeralda siempre se dedicó a concientizar. Cumplo ya casi 20 años en la institución y puedo dar fe que lamentablemente el mascotismo les arruina la vida a los animales. Más a un oso melero que tiene una dieta tan particular. La va a pasar mal en una casa por la dieta y no aguanta, probablemente en 15 días muere".

"Hay otras especies que se aguantan más tiempo, pero su calidad de vida termina siendo pésima, como los loros habladores. Hay mucho maltrato animal, nos llegan electrocutados, atropellados, heridos de bala...", destacó.

En el caso de este melero, ahora se encuentra en cuarentena como todos los animales que ingresan a la Granja. "Está evolucionando muy bien. Por lo que estamos viendo tiene un ciclo de vida bastante normal, nuestra idea es que pueda volver a la zona donde vivía".

Escuchar también audio completo: