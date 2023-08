Perotti: "No hay motivos para que alguien vaya a buscar alimentos como algunos intentaron hacer"

El gobernador Omar Perotti volvió a pronunciarse este viernes sobre los robos organizados –o intentos– en supermercados y otros rubros alimenticios y aseguró que en la provincia “no hay motivos” para ello, a partir de una red de asistencia que a su juicio está “plenamente vigente”.

“No desconocemos el momento económicamente difícil pero para poder dar respuesta, está establecida, desde la pandemia, la mayor red de asistencia en la provincia, conformada por movimientos sociales, inglesias, pastores, vecinales, municipios y comunas y acá en Rosario, con el Banco de Alimentos y Cáritas”, enumeró el mandatario.

Sostuvo que “esa estructura siguió funcionando y está plenamente vigente, por lo que no hay un lugar donde alguien pueda decir 'no tengo quién me escuche, no tengo en el barrio quién pueda asistirme'. Pueden haber surgido nuevas familias que están necesitando y antes no estaban, pero los canales están todos abiertos. No hay ningún motivo para que alguien vaya en busca de alimentos de la forma que algunos han intentado”.

Analizó que los intentos de saqueos en algunos establecimientos de Rosario y Santa Fe obedecen a “movimientos de Whatsapp con convocatorias” pero avisó: “La Policía está alerta con la máxima presencia que se pueda tener, para impedir cualquiera de estas situaciones, y se dio una señal muy clara: no se va a permitir”.

“Si en Santa Fe hubo detenciones es porque la orden es que si hay que detener, se detiene”, añadió el mandatario provincial, y dijo que confía en “las investigaciones que están llevándose adelante”.

“Me gustaría que se puedan generar más claridad con esto. En algunas detenciones hubo secuestro de celulares; allí, seguramente, va a haber información sobre quiénes pueden estar instigando un clima de cierta violencia”, dijo.

De paso, Perotti aprovechó para volver a pedir más fuerzas federales. “Las necesitamos desde siempre y vamos a seguir reclamando siempre. Su presencia no sólo ayudaría a una mayor tranquilidad de la población sino también a que ante delitos federales, como drogas, armas o lavado de dinero, tengan un accionar mucho más concreto y más firme, junto a la Justicia federal”, cerró.