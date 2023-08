Guille se decidió por Colón gracias a la insistencia de la gente: "Me volvieron loco para venir al club"

Este miércoles, Colón confirmó los últimos dos refuerzos para Néstor Gorosito: Emmanuel Mas y Brian Guille.

El mediocampista ofensivo de 26 años llegaría al club tras su breve paso por Atlético Tucumán. En las últimas horas, habló con los colegas de Sol Play y admitió que hizo fuerza para llegar al club: "Me volvió loco la gente para venir a Colón. Ellos me animaban y pedían que venga". Además, expresó su admiración por el Cementerio de los Elefantes: "Me encanta el estadio. Es hermoso".

Previamente, el jugador sonó en el mercado de pases de enero de este año y finalmente recaló en el Decano. Al respecto, manifestó: "No se dio por una decisión propia. Si bien me moría por venir a Colón, en aquel momento me llamó Pusineri y me convenció para ir a Tucumán".

Respecto a la adaptación a la primera división, Guille indicó: "Fue duro, pensé que no me iba a costar. Cuando empecé a entrenar sentí la diferencia en los controles, además de la la rapidez con la que se juega”.

Por último, se refirió a la posición en la que se siente más cómodo y aclaró: "Me encanta jugar de segunda punta o mediapunta acompañando al nueve. Igualmente me gusta luchar con los centrales más allá de mi estatura”.