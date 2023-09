Proyecto de los candidatos de juntos avancemos para que no aumente el colectivo

El candidato a intendente, Ignacio Martínez Kerz, y los postulantes a concejal del mismo frente político, encabezados por Violeta Quiroz, presentaron una iniciativa ciudadana en el cuerpo deliberante para que se deje sin efecto el aumento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros que empezó a regir este lunes y se congele el precio hasta 2024.

En el proyecto de resolución, que ya fue ingresado al Concejo y cuenta con el aval de los ediles Juan José Saleme y Jorgelina Mudallel, se dispone también que “el Departamento Ejecutivo Municipal publique en un lugar visible y de fácil acceso, abierto al público en general, dentro de su portal web, el informe técnico y dictamen obligatorio emitido por el Órgano de Control de Transporte Público de Pasajeros por Colectivos”.

Asimismo, se establece que “el Departamento Ejecutivo Municipal convoque a Audiencia Pública a los fines de rediscutir el esquema de costos y tarifas del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos”.

En los fundamentos, la iniciativa señala que esta posición está “en sintonía con lo decidido por la administración nacional para el AMBA” y explica que “en atención al indefectible cambio de administración del Departamento Ejecutivo Municipal” es necesario sostener el congelamiento hasta el 31 de diciembre de 2023.

“Ello, en virtud de que se entiende que, al estar próxima la renovación de autoridades municipales, carece de sentido tomar decisiones de este tenor y trascendencia ya que las mismas pueden repercutir sobre las necesarias determinaciones que tomará el gobierno entrante”, agrega.

Por otra parte, en la propuesta se advierte que “el Órgano de Control de Transporte Público de Pasajeros por Colectivos ha emitido un dictamen que, si bien no posee carácter vinculante, resulta obligatorio. Sin embargo, este no se ha hecho público, desoyendo los estándares más básicos del sistema republicano. Motivo este por el que la ciudadanía no ha podido acceder a la información adecuada y veraz que la Constitución Nacional exige a los órganos estatales para protección de usuarios y consumidores”.

Además, la iniciativa ciudadana de Juntos Avancemos indica que “además de su publicación garantizando la transparencia en la administración pública”, se dispone la realización de una audiencia pública “para robustecer el principio republicano y porque así lo determinan, también, los estándares constitucionales incorporados a partir de la reforma de 1994”.