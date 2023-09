Scaglia: "Maxi Pullaro va a ser el mejor gobernador de la provincia de Santa Fe”

Gisela Scaglia, no tiene dudas. Para la vicegobernadora electa, Maximiliano Pullaro será “el mejor gobernador de la provincia de Santa Fe”. Con más de un millón de votos que lo respaldan y con ambas Cámaras a favor, “no hay más excusas” para no hacer una buena gestión, reconoció Scaglia, quien además prometió un gobierno de “austeridad”.

“Entendemos que hay algo en la gente que exige cambio y hoy nos pone ante una responsabilidad muy grande en la provincia de Santa Fe. Teniendo las dos Cámaras a favor no hay más excusas de que no pueda salir una ley y por otro lado la gente espera mucha austeridad. El Estado debe invertir bien, cuidar sus recursos, que los funcionarios sean servidores públicos y que nadie tenga ninguna causa en este camino”, indicó la próxima presidenta del senado en diálogo con Sin Mordaza TV.

En esta línea, adelantó que se continuarán las obras iniciadas por el gobierno de Perotti, mientras que se sostendrán los aciertos del gobierno actual como el programa Billetera Santa Fe, el Boleto Educativo Gratuito y Caminos de la Ruralidad.

Sobre la situación económica que atraviesa la provincia, Scaglia no aventuró un diagnóstico, ya que aguardarán a la convocatoria del proceso de transición para tener el “trazo fino” de la situación de Santa Fe: “De todas formas, estamos tranquilos que, administrando bien, nuestra provincia puede hacer muchas cosas. Santa Fe tiene recursos que hay que administrarlos bien y hacer con ellos buena gestión”, sostuvo.

Plano político

El gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe tendrá, a partir de diciembre, una amplia mayoría legislativa, ya que, si el escrutinio definitivo ratifica los porcentajes obtenidos en las elecciones del domingo, contará con 28 de los 50 diputados y dos tercios de los senadores departamentales, con 13 de las 19 bancas.

En lo que respecta a la Cámara baja, el único resultado con posibilidades de modificarse es el obtenido por Esteban Motta en el departamento San Martín; de acuerdo al recuento provisorio, se impuso por apenas 54 votos a la actual senadora, Cristina Berra.

De confirmarse el triunfo de Motta, la fuerza que encabeza Pullaro, Unidos para Cambiar Santa Fe, tendrá los dos tercios del Senado, con Pablo Verdecchia (departamento Belgrano), Germán Giacomino (Constitución), Germán Baumgartner (Garay), Lisandro Enrico (General López), Orfilio Marcón (General Obligado), Hugo Rasetto (Iriondo) y Paco Garibaldi (La Capital). También ocuparán bancas oficialistas Ciro Seisas (departamento Rosario), Felipe Michlig (San Cristóbal), Oscar Dolzani (San Javier), Leo Diana (San Jerónimo) y Rodrigo Borla (San Justo).

En este contexto, Scaglia reconoció que, a partir de diciembre, habrá un Senado muy distinto del actual, “no solo porque vamos a tener 13 senadores que respondan a nosotros, sino también por un recambio generacional. Creo que vamos a hacer un gran bloque y un gran trabajo porque hay mucha iniciativa. Los senadores tienen un rol fundamental en su territorio porque están muy cerca. Tenemos que usar la impronta de los senadores para generar una cercanía con el Gobierno”, señaló.

Elecciones nacionales

Con las elecciones nacionales a la vuelta de la esquina, la vicegobernadora electa aseguró que trabajarán fuertemente para torcer la balanza a favor de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, “por lo que vamos a decirles a los santafesinos que nos votaron que no nos da lo mismo que Patricia sea o no la presidenta, porque nosotros tenemos que encolumnar el gobierno provincial con el nacional. Hoy necesitamos presencia de la gendarmería, del ejército, discusión de la coparticipación y de las obras nacionales. Todo eso, no da lo mismo trabajarlo con alguien afín con quien no lo es”.

Más allá de los resultados nacionales, Scaglia reconoció que la gestión de Unidos para Cambiar Santa Fe se enfocará en trabajar para la provincia sea quien sea el presidente: “Nosotros tenemos que defender a Santa Fe, lo que significa que tengamos que pararnos con quien nos tengamos que parar para decir que no se puede cerrar una exportación de carne, ir en contra de la producción o exigir lo que nos toca por coparticipación. Nosotros tenemos que dar esta pelea más allá que el presidente sea amigo o no”, finalizó.

