Enfrentar un examen puede ser una experiencia desafiante y estresante para muchos estudiantes. La diferencia entre el éxito y el fracaso en una evaluación, depende de la aplicación de técnicas de estudio efectivas que mejoran la retención de información y la comprensión de los conceptos clave. Estudiar de manera efectiva implica ir más allá de la simple memorización y desarrollar una comprensión profunda del material, lo que facilita la resolución de problemas y la aplicación del conocimiento.

La Universidad de Harvard, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, fue cuna de brillantes mentes y líderes influyentes en diversas disciplinas. Peter C. Brown, Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel, expertos de la universidad estadounidense, escribieron el libro “Make It Stick: the Science of Succesful Learning”, donde detallan distintas maneras de aprender cómo retener los datos importantes que tarde o temprano necesitaremos para un examen.

Las mejores técnicas de estudio, según Harvard

1- Tomar apuntes en papel

Escribir a mano requiere un proceso cognitivo más activo y lento, lo que permite a los estudiantes procesar y comprender la información antes de plasmarla en el papel. Esto ayuda a recordar mejor los detalles clave. Por el contrario cuando solo traspasamos la información a un dispositivo electrónico no analizamos lo que hacemos

2- Estudiar más de una materia a la vez

Estudiar dos materias simultáneamente desarrolla habilidades esenciales de gestión del tiempo. Los estudiantes deben aprender a asignar tiempo y recursos de manera eficiente para abordar ambas asignaturas de manera efectiva.

3- Dejár pasar tiempo entre tus horas de estudio

Una de las razones clave para dejar pasar tiempo entre tus horas de estudio es la consolidación de la memoria. Cuando estudiás un nuevo concepto o información, tu cerebro necesita tiempo para procesar y almacenar esa información en la memoria a largo plazo. Tomar un descanso entre las sesiones de estudio permite que este proceso de consolidación ocurra de manera más efectiva.

4- No repetir lo mismo tantas veces

Pasar horas y horas releyendo un mismo libro de texto no te grabará las líneas en el cerebro. Es mejor dedicar menos tiempo a la lectura y más al recuerdo mental. De esta manera podrás focalizarte en la retención y lo recordarás más adelante.

Fuente: Ambito