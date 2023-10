Intensa búsqueda del hombre que cayó con su auto al río en San Lorenzo

Un automovilista es buscado intensamente tras haber caído con su auto, que estaba estacionado, en el paseo Costanera de la vecina localidad de San Lorenzo. Además del hombre, dentro del vehículo había una mujer que al momento de la caída logró saltar y ponerse al resguardo. El coche fue encontrado esta mañana, pero aún no hay rastros del hombre.

“Cuando llegamos nos encontramos con una mujer que estaba en la costa. No se ubicaba en tiempo y espacio pero no tenía heridas aparentes. Lo que nos dijo es que estaba con un masculino en el vehículo en marcha cuando tocaron la palanca de cambio y no pudieron frenarlo”, relató el sargento Juárez.

La situación se produjo pasadas las 21 del miércoles y en el lugar se hicieron presentes agentes policiales y distintas dotaciones de bomberos Zapadores y Voluntarios. Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda y se sumó a las tareas personal de la Prefectura Naval.

Por las condiciones climáticas la búsqueda se suspendió y retomó a primera hora del jueves. Según pudo averiguar El Tres desde el lugar, los buzos localizaron el vehículo esta mañana a unos 60 metros del lugar donde cayó y una grúa trabajaba para sacarlo a la superficie.