Daniela Levental, periodista argentina en Israel: "Toda diferencia política quedó de lado"

Daniela Levental es una de las tantas argentinas que vive en Israel. Hace 21 años que está en la zona norte, a 20 minutos de Haifa, y es periodista.

"Estamos un poco lejos de la zona del fuego, pero atentos y muy conectados con toda la información, porque se prevé que por el norte puede llegar a empezar un tipo de combate con el Hezbolá", comentó.

"Ya hemos pasado algunos incidentes, pero no tiene precedentes la brutalidad de estos asesinos, de este grupo extremista. Se siente en todo el país, hay muy poco movimiento, la gente se queda cerca de los refugios, busca tener cuidado con los hijos, con los ancianos... No se mueve tanto, la gente se prepara, compra, acumula por si se viene una ola un poco más fuerte", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"El momento es muy delicado, hay muchos desacuerdos entre el pueblo y el Gobierno. Pero ahora hay unidad, estamos unidos contra el objetivo que es lograr que esto no pase nunca más".

"Esta guerra es cruel, tremenda, no hay palabras para explicar los horrores que se dieron. Salió un gobierno de emergencia entre el Gobierno y la oposición para poder tomar las decisiones correctas sobre los pasos a seguir. Toda diferencia política queda a un lado, no es el momento de remarcarlas", dijo por último.

Escuchar también audio completo: