Obras sociales y prepagas estarían obligadas a pagar el valor total de las consultas pediátricas

A partir de esta semana el 96 por ciento de los pediatras de la provincia de Santa Fe dejarán de trabajar para obras sociales y prepagas y atenderán de manera privada por $7500 pesos la consulta. Desde la Asociación Pediatras Unidos de Santa Fe manifestaron su preocupación y descontento, pero afirmaron que se intentó durante meses establecer acuerdos para no llegar a esta situación límite.

"Seguimos totalmente abiertos al diálogo y a reuniones para poder llegar a acuerdos. Hasta el momento son 5 las que acordaron, hay 7 más en discusión, pero habrá otras 50 o 60 obras sociales y prepagas que no respondieron. Son muchas. Estamos a la espera de que nos llamen", comentó Damián González, integrante de la entidad.

"Lamentablemente llegamos a una situación que no queríamos, intentamos dialogar con las mismas, en muchas no tuvimos siquiera un recibido. Creemos que es una situación que debería estar por poco tiempo hasta lograr acuerdos, porque sabemos que va a generar conflictos en la prestación y en los usuarios", apuntó.

Las consultas valdrán 7500 pesos y se emitirá una factura al paciente. Desde la asociación se asesoraron legalmente y afirmaron que, al no tener un convenio con la entidad, las obras sociales y prepagas están obligadas a devolverle un 100 por ciento del valor al afiliado.

"Los afiliados pueden enviar por correo la factura, para que se les devuelva el 100 por ciento. Hoy cobramos entre 2500 y 3000 pesos, que se pagan a 60 o 90 días. Para ejercer su trabajo de manera privada el médico tiene muchísimos gastos, seguros, consultorios, alquileres... No resulta rentable. Desde hace mucho esto se está sufriendo, nos vimos obligados a salir de las gerenciadoras que manejaban nuestro dinero. No estamos pidiendo nada ilógico, sino un reconocimiento de nuestro valor profesional. Tenemos formación universitaria, haciendo especialización, seguimos en formación, por ende creemos que nuestro trabajo tiene un valor determinado. Que la gente no crea que nos queremos enriquecer, hace muchos años que los médicos tienen salarios comunes", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Queremos al menos un salario digno. Situaciones como estas hacen que cada vez haya menos pediatras. Nos ven a destajo, en tres o cuatro lugares, durmiendo poco, que todo sale de nuestro bolsillo, que las condiciones de trabajo no son buenas... Tenemos previsto que en cinco años prácticamente no habrá pediatría. El médico en general se moviliza muy poco, nosotros buscamos todos los carriles legales. El 96 por ciento de los pediatras están con nosotros. Es la medida para que puedan ver el descontento que hay en nuestra profesión", dijo por último.

