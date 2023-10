Los Pumas no pudieron hacerle frente a unos All Blacks implacables e irán por el tercer puesto

Este viernes, Los Pumas cayeron 44-6 frente a los All Blacks en el Stade de France por las semifinales del Mundial de Rugby Francia 2023.

Al comienzo del partido, el equipo argentino salió con enjundia a ganar metros en el campo rival. Rápidamente, obtuvo los tres puntos tras un penal bien ejecutado por Emiliano Boffelli.

No obstante, en el primer ataque neozelandés Will Jordan anotó el primer try del partido. Pocos minutos después, el Wing volvió a llegar al in-goal argentino. En escaso tiempo, los de Ian Foster mostraron sus cartas con una defensa férrea y un ataque certero.

A partir de ese momento, Los Pumas se asentaron y comenzaron a disputarle el encuentro. Más allá de los intentos ofensivos de los de Michael Cheika, Nueva Zelanda se mostró muy concentrado en defensa y no brindó muchos espacios. Tampoco cayeron en errores ni infracciones.

En los minutos finales, el rosarino Boffelli volvió a anotar a los tres palos para acercarse en el marcador. Al igual que en la primera jugada del partido, los de Negro respondieron raudamente y se fueron al descanso con un nuevo try que alejó las posiciones.

En el amanecer del complemento, Aaron Smith aprovechó los espacios y se cortó en soledad para una nueva conquista de los oceánicos. Pocos minutos después, Shannon Frizell apoyó otra vez en el in-goal argentino y el partido se hizo muy cuesta arriba.

Con el transcurrir de los minutos, Los Pumas se vieron asediados por un rival imparable que no le dio respiro. Durante toda la segunda etapa fustigaron constantemente a una defensa argentina que otorgó algunas concesiones. Finalmente, Angus Gardner pitó el final y el encuentro finalizó 44-6.

Ahora, la Albiceleste buscará quedarse con el tercer puesto frente al ganador de Sudáfrica-Inglaterra, la otra semifinal que se definirá mañana.