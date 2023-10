Juan Dávila y Verdin, el primer argentino al que le dieron las Llaves de la Ciudad de Londres

El santafesino Juan Dávila y Verdin recibió las Llaves de Londres (Freedom of London), uno de los premios más relevantes a nivel educativo en Europa, por el desarrollo y promoción de la educación a partir de la creación de la plataforma educativa FuturED.

“El reconocimiento que me dieron en la ciudad de Londres todavía uno se pellizca para creer. Me toma todo muy de sorpresa. Tiene que ver con el trabajo que vengo haciendo hace muchos años es pos de la educación, especialmente de la educación superior y la educación para la sustentabilidad”, contó Juan Dávila y Verdin en el programa “Todo a mediodía” que conduce Hugo Isaac por Cadena OH!

El santafesino dijo que desde hace unos años viene trabajando en el diseño académico en las universidades de toda América Latina. "Creé una plataforma que se llama FuturED en la Universidad de Mónaco y desarrollamos todo un currículum de cursos y asesoramientos para instituciones de educación superior; de cómo pensar los espacios educativos para el siglo XXI y el siglo XXII también".

"Desde ese espacio vengo trabajando muy fuerte y es donde FuturED vino cobrando fuerza en Inglaterra. Nosotros somos proveedores de contenido educativo para el Gobierno Británico y para Naciones Unidas. En torno a esto se me da el reconocimiento de La Llave de la ciudad de Londres", detalló Juan.

Asimismo sostuvo que todavía no hay convenios con la UNL. "Se han empezado pequeñas conversaciones al igual que con la Universidad Católica y la UTN. Estoy dispuesto para que trabajemos y colaboremos con lo que es la agenda de educación y sustentabilidad", resaltó.

Proyectos

Juan ya piensa en el 2024. En relación a esto, dijo que "hay un proyecto que me tiene muy contento y emocionado. La idea es involucrar educación sustentabilidad y deporte. Hemos desarrollado desde hace unos meses un proyecto para fomentar el rugby femenino en Argentina, como proyecto piloto. Lo empezamos con tres equipos y estoy muy contento de poder ayudar a las chicas”.

