Aumentó el precio del pan

En la ciudad de Santa Fe ya se ve reflejado un aumento de alrededor del 20% para los productos de panadería, luego de que la Secretaría de Comercio de la Nación actualizara los valores de referencia para el trigo y sus productos derivados. El precio de algunas especialidades de pan ya supera los 1.000 pesos.

"El trigo tuvo un aumento importante por las medidas del Gobierno y lo que estamos manejando de aumento es un 20%", contó el referente del Centro Industrial Panaderos de Santa Fe, Marcos Carignano.

Además de la actualización en el valor de referencia del trigo, Carignano también hizo referencia a la "inflación general de la economía porque el resto de los insumos también aumentan. Es lo de siempre".

Afirmó además que actualmente "no hay problemas de abastecimiento" en ningún insumo y aclaró: "A veces pasa que hay uno o dos días que no hay valor de referencia del trigo, pero problemas para conseguir insumos no hay ninguno".