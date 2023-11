“La discusión sobre la venta de órganos nos sirve para saber qué es lo que no queremos”, señalaron desde el CUDAIO

Por primera vez desde que se posicionaron como candidatos presenciales para la segunda vuelta en noviembre, Sergio Massa y Javier Milei protagonizaron un tenso cruce en las redes sociales. El ida y vuelta se inició con el postulante de Unión por la Patria, que criticó los dichos del libertario sobre la venta de órganos.

"Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", escribió Massa en X (ex Twitter), y acompañó su mensaje con imágenes de Milei y la diputada electa de La Libertad Avanza, Diana Mondino, en referencia al “mercado de órganos".

Tras la polémica que se desató en torno a ese tema, hacía tiempo que el economista y líder de La Libertad Avanza no hablaba sobre el tema, pero Mondino sí lo hizo en una reciente entrevista televisiva. De esas declaraciones se hizo eco el tigrense para dejar claro su posicionamiento al respecto.

Mondino habló de la posibilidad de crear un mercado de órganos, que -según dijo- no sería una venta. "Se habló de 'mercado de órganos', que es algo radicalmente distinto a la venta de órganos", destacó la diputada electa y expresó que se trata de la necesidad de que "tener ley que funcione de una forma más activa", dijo.

Poco después del mensaje que publicó el ministro de Economía, Milei salió a responderle en la misma red social: "Sergio Massa, lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento", dijo el actual diputado.

Luego lo acusó de hacer “campaña sucia”: “En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años. Llevan veinte años mintiéndole a la gente. No te creemos más".

CUDAIO

El subdirector del Cudaio, Dr. Martín Morejón, recordó que, en el marco internacional, el mercado de órganos está penado: “Hay acuerdos internacionales contra el tráfico de órganos y del turismo de trasplante”.

Morejón sostuvo que el debate que se abrió durante la campaña presidencial sobre la venta de órganos resultó algo “bueno” porque “nos obliga a pensar dónde estamos parados y qué queremos como sociedad. A veces podemos tener situaciones que nos marcan un ejemplo a seguir y otras que nos indican qué no queremos”.

En este marco, admitió que los “comentarios nefastos de esta línea política” respecto a la venta de órganos resultaron positivos, porque permiten saber “qué es lo que no queremos y nos obliga como ciudadanos hacer algo para que eso no pase”, agregó.

Ver también la nota completa: