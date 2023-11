Guerra Israel - Hamas: controversia por la posición de Chile, Bolivia y Colombia

El pasado miércoles Hamas agradeció a Bolivia por romper relaciones diplomáticas con Israel y a Chile y Colombia por llamar a consulta a sus embajadores. La decisión de estos presidentes generó malestar en un mundo conmocionado.

"Me siento completamente avergonzado como latinoamericano por la actitud del presidente de Colombia, el de Bolivia y el de Chile. El de Bolivia es un impresentable que firmó contratos con Irán. El delincuente y ex terrorista del presidente de Colombia critica a Israel por cómo está actuando en la Franja de Gaza. Y el viejo antiisraeslí presidente de Chile le pidió a su Embajador volver", manifestó León Amiras, vicepresidente del Colegio de Abogados de Jerusalén, en diálogo con el programa "Todo a mediodía" que conduce Hugo Isaac por Cadena OH!

Leer también: El Gobierno condenó el ataque de Israel al campo de refugiados de Jabalia, en Gaza

El letrado agregó: "Yo le pregunto a esos tres presidentes si a ellos no les pareció que hay que condenar lo que hizo Hamas. Por ejemplo meter un bebé en el horno y prenderlo hasta quemarlo. A estos tres Gobiernos que se preocupan por el derecho humanitario de lo que va hacer Israel para defender su vida".

"El gran tema es que el Ejército israelí puede evitar hacer lo que está haciendo si mañana se liberan a los 240 rehenes, entre ellos argentinos. Cuando Israel entró a ese campo de refugiados es porque había misiles, bombas y armamento de Hamas", detalló Amiras.

Por último el abogado sostuvo que confía "en la buena voluntad del pueblo argentino que están a favor de la vida y la lógica y la justicia. Israel dijo que hasta que no se libere al 100% de los rehenes, seguirá adelante por aire y tierra; hasta que pueda conseguir la liberación de todos ellos".

Escuchar también la nota completa