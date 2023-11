Esteban Paulón: “Milei no apareció por generación espontánea, es fruto del fracaso de los partidos que han protagonizado la grieta"

El diputado socialista electo por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón, charló y dio su opinión y la del Partido Socialista sobre el balotaje presidencial del próximo 19 de noviembre.

Al aire de Cadena Oh!, el futuro diputado señaló: “Un comunicado de nuestra conducción, nosotros somos un partido que tiene debate interno, las decisiones no se toman en una cena 24 horas después de las elecciones. Si no que se analizan y se evalúan colectivamente. Nosotros hicimos una caracterización de ambos candidatos. Entendemos que la candidatura de Javier Milei expresa mucho de los valores que van contra el socialismo”. Y agregó: “Por eso nos parecía importante señalar este riesgo. Obviamente, nosotros somos un partido de la oposición a este gobierno, tanto es así que en la provincia de Santa Fe, hemos construido Unidos para Cambiar Santa Fe, que logró sacar al peronismo de la provincia de Santa Fe”.

Adicionalmente caracterizó: “Entendemos que el rol de oposición lo podemos ejercer mejor en un sistema, que con falencias, permite conformar y construir con diálogo de los sectores. Entendemos que Javier Milei pone en riesgo mucho de los fundamentos: lo vimos en otros países como en El Salvador, donde rápidamente se modifican la conformación de algunas instituciones de la democracia, se plantean medidas excepcionales, aquellas que permiten reelecciones indefinidas, control del Congreso. Lo mismo que plantea Milei cuando dice que si el Congreso no le vota las leyes, gobernará de espaldas al mismo”

“Quiero aclarar que no nos vamos a sumar a Unión por la Patria ni formar parte de un gobierno de Sergio Massa”.

Discusiones internas

“En la reunión participamos las distintas corrientes de opinión que formamos el Partido Socialista. Una de ellas participó de las primarias apoyando a Larreta, la mayoritaria que compartimos con Mónica Fein, fuimos a las elecciones con Juan Schiaretti, y continuamos trabajando para seguir manteniendo ese interbloque para defender el interés de nuestras provincias. Hay otro sector más en la provincia de Santa Fe, Convergencia Socialista, que ya había ido apoyando a Massa. Los tres sectores estuvimos de acuerdo con que la posición del partido sea en defensa de la democracia y en contra del autoritarismo. Por ende a favor de Massa contra Javier Milei”.

“Es una opinión del Partido Socialista, el 19 la gente va a votar con total libertad y conciencia democrática. Nosotros quisimos expresar nuestra oposición, porque si no sería traicionar a nosotros mismos”.

Y por último cerró: “Milei no apareció por generación espontánea, es fruto del fracaso de los partidos que han protagonizado la grieta en los últimos años", cerró Paulón.

Escucha la nota completa acá.