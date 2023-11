"Es el momento más difícil que le toca vivir a Israel", dijo un santafesino que atraviesa el conflicto

Este viernes el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartó un alto el fuego en la guerra y reafirmó que, cuando termine el conflicto, su país no pretende gobernar ni ocupar la Franja de Gaza. Lejos de cesar, los combates se intensifican.

"Es el momento más difícil que me toca vivir, no solo a mi, sino una sensación para todo el que vive en Israel. No hubo momento mas difícil que el 7 de octubre con los ataques de Hamas. No solo fue terrible por el hecho en si, sino que marcó un pecado que en Israel no se puede cometer. Las autoridades no pueden decir que nadie lo esperaba", sostuvo el argentino Eduardo Dushkin en dialogo con el programa "Todo a mediodía" que conduce Hugo Isaac por Cadena OH!

El argentino que vive en suelo israelí contó que "hay una ofensiva muy bien planificada con mucho apoyo de las otras fuerzas. Gaza está sembrada de una red de túneles que hacen una situación estratégica difícil y peligrosa. Todos sabemos que los lideres de Hamas viven una vida de opulencia en Qatar, no están en los túneles".

"Nadie habla en el mundo que en esta guerra fueron disparados no menos de 10 mil cohetes contra Israel. Ninguno estuvo dirigido a objetivo militar. Todos a civiles. Es una situación permanente de espera a que suenen las alarmas. Con todo eso convivimos", relató Eduardo Dushkin.

