Brian Fernández: "En Colón hubo mucha gente que no me ayudó"

Luego de su último paso fallido por el Club Atlético Morelia de México, Brian Fernández reapareció en público en una entrevista en la que se refirió al problema de las adicciones y apuntó contra la falta de empatía de la dirigencia de Colón.

"Jamás le falté el respeto al club. Cuando pude ayudar lo hice, pero cuando pedí una mano nunca estuvieron. Mucha gente piensa que el club quiso ayudarme pero, en realidad, nunca me ayudó en nada. Jamás a mí me pagaron algo" expresó en diálogo con ESPN.

#ESPNEquipoF| #ESPNenStarPlus "CUANDO TUVE QUE AYUDAR AL CLUB, LO AYUDÉ, PERO CUANDO PEDÍ UNA MANO NO ESTUVIERON" Brian Fernández contó detalles de los inconvenientes que tuvo en Colón de Santa Fe. Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/Yudrh83jyz pic.twitter.com/x4snstMvOp — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 15, 2023

"Quizás no pude defender la camiseta por mi problema que reconozco que debo tratarlo. Me hubiera gustado estar más en el club, pero mientras pude jugar he tenido partidos buenos. Que los demás la cuenten como quieran" añadió.

Luego, señaló sobre el presidente de la institución: "A Vignatti lo quiero un montón y lo respeto, pero cuando necesité que me tendiera la mano nunca me la dio".

Su rehabilitación

En otro momento del diálogo, el delantero se refirió a los centros de rehabilitación: "Son buenos. Con las personas con las que trabajo me siento bien. Es un trabajo diario y a veces es difícil".

"Tengo que empezar a seleccionar mucha gente. Hay que saber con quién reunirse y saber por dónde va el camino. Algunos piensan que está todo bien y, en realidad, no es así. Me gustaría volver lo más rápido posible a las canchas" cerró.

La entrevista completa