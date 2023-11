Correa: brutal agresión a un adolescente por ser de otra ciudad

Un joven de 16 años, oriundo de Carcarañá, está internado en observación en un sanatorio de Rosario tras ser víctima de una brutal agresión en la localidad de Correa. El motivo del ataque fue que el adolescente era de otra ciudad.

Según relató la madre del joven a El Tres de Rosario, el hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando su hijo y un grupo de amigos esperaban que los pasara a buscar para volver a sus casas. De repente, salió una patota de un salón de fiestas y los atacó a golpes sin mediar palabra.

“Sin razón y solamente porque era de otra localidad, lo golpearon entre 10 y 15 chicos. No solamente a él sino que también a otro compañero”, contó la mujer. Y agregó: “En un momento mi hijo y sus amigos lograron huir y empezaron a correr hacia el lado de la ruta. Ahí se les acercó una persona de unos 35 años que les preguntó de dónde eran y cuando les dijeron Carcarañá, intentó golpearlos él también”.

La madre afirmó que su hijo y sus amigos no conocían a los agresores ni habían tenido contacto con ellos en la noche. “Mi hijo y sus amigos fueron a un boliche y estos chicos estaban en un cumpleaños de 15”, explicó.

Además, denunció que los padres de los victimarios los amenazaron para que no trascienda lo ocurrido y que no se solidarizaron con la familia. “En lugar de pedirnos perdón, nos amenazaban y nos decían que eso no iba a quedar así”, expresó