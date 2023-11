El comité de Protección Civil monitorea la emergencia hídrica

El Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos encabezó la tercera reunión del Comité de Protección Civil, junto al Jefe de Bomberos Voluntarios César Romano, en el marco de la creciente del río Paraná y del fenómeno de “El Niño”. Con la presencia de autoridades, representantes de organismos oficiales, instituciones, vecinales y actores de la sociedad civil, el encuentro tuvo lugar en la mañana del martes 21 de noviembre en la sede de Bomberos Voluntarios.

“Sigue la creciente del Río Paraná, que nunca se interrumpió como si sucedió en otras localidades”, expresó el Intendente Municipal, “hoy con 5.36 metros en Puerto Reconquista, con solamente dos familias autoevacuadas que fueron reubicadas, sin necesidad de trasladar a vecinos que están dentro del anillo de contención”.

El Dr. Amadeo Enrique Vallejos destacó que, en ese sentido, “comenzamos la semana pasada con el funcionamiento de una de las tres bombas de extracción, con el aporte de la EPE para instalar una electrobomba de mayor caudal y con trabajos para sellar el sistema de drenajes en ese sector”.

“Seguimos con pronósticos de lluvias, pero con bajantes que se registran en la cuenca alta del río Paraná, lo que eventualmente se podría replicar en Reconquista en los próximos días si no tenemos precipitaciones abundantes”, agregó el Intendente Municipal, quien detalló “que no se presentan inconvenientes dentro del ejido urbano“, resaltando “el buen funcionamiento de las defensas en Puerto Reconquista, una obra fundamental que, de no haberse realizado, estaríamos hablando de más de 50 familias evacuadas”.

Recomendaciones en caso de lluvia