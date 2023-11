Ángel de Brito anunció la sorpresiva salida de una panelista de LAM

En los minutos finales de LAM, Ángel de Brito anunció la sorpresiva partida de una “angelita” y la noticia impactó con tristeza en todo el equipo, conformado por Yanina Latorre, Maite Peñoñori, Nazarena Vélez, Marixa Balli, Marcela Feudale y Fernanda Iglesias.

“La que se despide del programa es Nazarena Vélez”, dijo el conductor.

La primera en reaccionar con nostalgia fue Yanina Latorre: “Ay, no”. Acto seguido, Naza expresó: “Voy a llorar”.

Nazarena Vélez: -Me voy porque voy a hacer temporada de teatro con Gladys Florimonte. Vamos al Teatro Candilejas 2, a hacer Dos locas de remate, la obra que hizo Solita Silveyra y Verónica Llinás. Me encanta el director. Todo me gusta. Así que nada... Voy a llorar en serio.

Ángel de Brito: -No llores, boluda.

Marcela Feudale: -Te vamos a extrañar horrores.

Nazarena: -Los voy a extrañar, pero necesito hacer teatro, necesito laburar. Aparte tengo la posibilidad de llevar a Villa Carlos Paz la obra que estoy haciendo acá.

