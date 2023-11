Lisandro Cavatorta: “Queremos que bajen los robos en los taxis, pero no los pasajeros"

Uno de los promotores del encuentro es el Concejal Lisandro Cavatorta: “Estamos muy preocupados por la situación que están viviendo los taxistas. Cuando hablamos de los taxis en Rosario, parece que todo se resume a discutir la bajada de bandera y la ficha, si los autos son nuevos o viejos, o si legalizamos Uber. Todo eso está bien, hay que tratarlo, pero también tenemos que trabajar con más fuerza e ideas sobre la inseguridad que sufren los taxistas en la calle. No es la primera vez que se discute algo así, ni en el Concejo ni en la ciudad. Hay distintas miradas y puntos de vista y tenemos que escuchar a todas las partes, titulares, peones y usuarios, y trazar una hoja de ruta, una agenda de trabajo para que los taxistas puedan trabajar tranquilos”, resaltó el Presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal.

“El problema de los taxistas es el problema de muchísimos rosarinas y rosarinos que sufren la inseguridad a diario. Por eso precisamos una mirada integral, porque esta ola de robos a los taxistas no se resuelve con una medida aislada ni de un día para el otro" agregó.

Sobre los asaltos que vienen sufriendo los taxistas, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis Horacio Yannotti, ha manifestado su profunda preocupación, desatando la polémica respecto a la posible obligatoriedad del cobro electrónico, principalmente en horarios de la noche.

En declaraciones a distintos medios, Yannotti repasó propuestas y reclamos de los chóferes de taxis, como el pedido realizado al intendente Javkin para que se instalen cámaras dentro de los taxis, que finalmente no se efectivizó.

Este pedido se inspira en la experiencia de Neuquén, donde por medio de una ordenanza se estableció que todos los taxis y remises de esta ciudad debían contar un sistema de cámaras en el interior de cada vehículo. La ordenanza, que fue puesta en vigencia este mismo año, se destaca porque establece que el municipio de la capital neuquina debe financiar la instalación del sistema de cámaras, por lo que ni los titulares ni las empresas de taxis deben cubrir ese costo.

Asimismo, exigió que se sancione una ordenanza para que los taxistas no manejen dinero en efectivo en el horario nocturno, comparando la modalidad de pago de los taxis con los colectivos. Al respecto, el titular del Sindicato de Peones de Taxis se preguntó por qué si hace 25 años que los colectivos no reciben más efectivo, los taxis no pueden hacer lo mismo.

Sobre esta idea opinó Cavatorta, quien dijo que “Si sacas el dinero de los taxis pueden bajarse los robos. Pero también pueden bajarse los pasajeros. Queremos lo primero pero no lo segundo".

"Hay un tema sobre que el pago electrónico "blanquearía" la actividad y por eso habría resistencia de algún sector. También hay distintas opiniones sobre eso. Por un lado, el pago electrónico seguramente transparentaría todos los números, pero también dejaría a la luz que hoy el taxi no es tan rentable como mucha gente cree. El taxi hoy está atravesando un momento de crisis casi terminal. Eso también hay que decirle a la sociedad. Si el municipio no se mete con más fuerza en estos temas, va a ser dificil tener un sistema de taxis de calidad. Insisto, lo peor que podemos hacer es no hacer nada y seguir discutiendo cuánto aumentamos la ficha cada 2 meses.”

De cara al debate parlamentario que se avecina, el Concejal Lisandro Cavatorta afirmó que “estamos hablando con distintos colegas, recopilando información, viendo qué se hace en otras ciudades del país y del mundo, qué ha funcionado y qué no. Entendemos el reclamo de los Peones, pero también escuchamos a los Titulares que nos dicen que solo dos de cada diez pasajeros utilizan medios electrónicos o billeteras virtuales para pagar. Ahora bien, antes de obligar a la gente que no use más efectivo cuando viaja de noche, tenemos que ver cuánta gente realmente usa medios electrónicos para pagar, si una medida así no hace que se pierdan pasajeros o directamente los empuja a usar remises truchos u otros medios de transporte. Sacar el efectivo de los taxis implica llevar adelante un cambio cultural que no se logra de un día para el otro”.

La discusión por la seguridad en los taxis es un tema de larga data en Rosario. Y las propuestas para su abordaje han sido casi siempre similares. Desde la colocación de mamparas divisorias y blindex, pasando por la incorporación de GPS, botones de pánico y cámaras, hasta la implementación de corredores seguros y el uso de medios electrónicos y tarjeta para el pago de los viajes. Ya por el año 2003 el entonces Concejal Jorge Boasso solicitaba que el municipio hiciera una prueba piloto para que los taxis cobren sus viajes con tarjeta de crédito o débito. Hoy en día se estima que uno de cada 4 taxis tiene la posibilidad de recibir pagos electrónicos o con tarjeta.

Para concluir, el edil Cavatorta remarcó que "como periodista antes y ahora como Concejal, siempre dije que tenemos que usar toda la tecnología y avances posibles para hacérsela más difícil a los delincuentes. La seguridad no es solo poner cámaras o un policía en cada esquina, es también una construcción colectiva. Todos tenemos que hacer nuestra parte. El gobierno nacional, el gobierno provincial, la justicia, el municipio, los dueños de taxis, los peones, todos. Tenemos que trabajar por un mejor futuro. Tenemos que prevenir más, que para que esas cosas que no queremos que ocurran, no ocurran. La gente nos votó para eso y es nuestra obligación dar respuestas".