¡Todo mal! Camila Homs abandonaría el Bailando tras un fuerte cruce con otra participante

Camila Homs tuvo un fuerte cruce con Martu Morales, la bailarina de Yeyo de Gregorio, en la última gala de sentencia en el Bailando 2023 (América TV). Por este motivo, se confirmó que abandonaría el programa de Marcelo Tinelli.

Yanina Latorre anunció su renuncia en LAM (América TV) y reveló en el programa que su reemplazante será una vieja conocida quien ya estuvo en el certamen, Mónica Farro.

Todo comenzó cuando Martu no pasó por alto que Cami la llamara ‘la bailarina de’ y redobló la apuesta sin filtro: “En todo caso, ella es ‘la ex de’ y nadie le dice nada. Nada, eso”. No obstante, la mamá de Francesca y Bautista renunció y la mujer de Diego Latorre afirmó que “Camila Homs no se la bancó". Y agregó: "Está molesta porque Martu Morales le dijo ‘sos la ex de’”.

Como es de costumbre, Yanina fue picante y afirmó: “A ver, no es un insulto y no es un maltrato. Aparte, a Camila Homs por más que a ella le duela y le moleste, la empezamos a mirar y seguir cuando se separó de Rodrigo de Paul. Él después se puso de novio con Tini Stoessel y ella aprovechó eso”.

Fuente: Exitoina