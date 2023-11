Juicio por asesinato de Trasante: cuatro acusados y ningún móvil

Este martes comenzó el juicio por el crimen del ex concejal Eduardo Trasante, asesinado en su casa en julio de 2020. La investigación permitió llegar al proceso oral y público con cuatro acusados, pero sin saber por qué lo mataron. Con todo, la abogada de la querella Gabriela Durruty confía en conseguir la prisión perpetua para todos los involucrados.

“Hay cuatro imputados y estamos más que confiados que van a ser condenados a prisión perpetua”, sostuvo Durruty. Y destacó la “profusa evidencia” que logró reunir junto con los fiscales Gastón Ávila y Matías Edery.

“No todos participaron en la logística, pero sí son cuatro personas cuyos aportes resultaron fundamentales, de lo contrario el homicidio no se hubiera llevado a cabo”, aclaró.

En tal sentido, aún hay dos grandes preguntas sin responder: ¿quién quería matar a Trasante y por qué?

“Para que podamos decir que (el crimen) está totalmente esclarecido deberíamos tener desde el autor intelectual a los materiales. La mecánica está más que esclarecida. No tenemos el móvil porque no tenemos al o a los autores intelectuales, pero no es requisito necesario para llevar adelante el juicio y llegar a la debida condena”, dijo la letrada.

Los cuatro detenidos son el piloto civil peruano condenado en dos causas por narcotráfico, Julio Rodríguez Granthon, Alejo Leiva, Facundo Sebastián López y Brian Nahuel Álvarez. Todos están acusados de "homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego" en calidad de partícipes necesarios.