Atento Sabaleros: la Liga Profesional informó que la venta de entradas será este mismo martes

El próximo viernes a partir de las 17:00hs, Colón enfrentará a Gimnasia La Plata en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario por el desempate para no descender. En caso de empate en los 90 minutos de tiempo regular, habrá alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno, y de seguir igualados, la definición se hará a través de penales.

Venta de entradas

El encuentro contará con parcialidad de ambos clubes y cada uno de ellos dispondrá de 15.000 entradas. Los tickets se venderán este martes a partir de las 18:00hs a través de la plataforma Deportick (www.deportick.com.ar)

El Lobo ocupará la Popular Sur, la Tribuna Vieja Amelia y Platea Tata Martino; mientras que el Sabalero tendrá la Popular Norte, Platea Superior Este y Platea Inferior Este.

La venta de entradas será exclusivamente para los socios de ambas instituciones. En el caso de existir un remanente, recién ahí se las vendería a los no socios. Los precios serán los siguientes:

Popular Sur y Norte: socios $8.400 | No Socios $11.550

Tribuna Vieja Amelia y Platea Superior Este: socios $10.500 | No socios $13.650

Platea Tata Martino y Platea Inferior Este: socios $12.600 | No socios $15.750