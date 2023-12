Extensión horaria, repitencia y alfabetización, la educación que viene en Santa Fe

El futuro ministro de Educación provincial, José Goity, presentó en Rosario al equipo que lo acompañará durante su gestión y brindó detalles de los principales lineamientos que trabajarán desde la cartera. Alfabetización inicial, articulación de la escuela secundaria con el mundo del trabajo o estudios superiores, y la formación docente serán las principales estrategias del organismo.

“Es una responsabilidad ineludible del sistema educativo lograr que todo chico o chica que termine el tercer grado esté perfectamente alfabetizado”, resumió. También anunciaron la conformación de un equipo interdisciplinario para intervenir ante situaciones de inseguridad y denunciaron una “desinversión” en materia edilicia y de infraestructura. Además, Goity adelantó que convocará a paritarias la primera semana de enero: “El vínculo con los docentes va a ser cotidiano, diario y en las escuelas”.

La presentación tuvo lugar durante la mañana de ayer en el hotel Presidente. Junto a Goity estuvieron presentes las tres funcionarias que lo acompañarán en la gestión: Carolina Piedrabuena, como secretaria de Educación; Daiana Gallo Ambrosis, al mando de la Secretaría de Gestión Territorial; y María Martín, al frente de la Secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos. En conferencia de prensa con medios, los funcionarios designados plantearon que abordarán una estrategia de trabajo sobre tres áreas clave de la gestión.

En primer lugar, la alfabetización en el nivel inicial a partir de la adquisición de la lectura y la escritura. Para Goity se trata “de un saber fundante” que sostiene el resto de los aprendizajes a futuro. “Es una responsabilidad ineludible del sistema educativo lograr que todo chico o chica que termine el tercer grado, esté perfectamente alfabetizado”, expresó. “Eso va a ser un objetivo y una obsesión. Vamos a poner recursos, gestión e inteligencia en que eso suceda. Y pretendemos ser evaluados por los resultados que tengamos en esa materia”, agregó.

Asimismo, consideró que la situación en las escuelas secundarias es “crítica” y adelantó que pondrán el foco en la articulación con el mundo del trabajo y la preparación de los alumnos para los estudios en el nivel superior. “En cada lugar que hemos recorrido en campaña hay una fuerte demanda en términos de capacitación para trabajo”, explicó. Y añadió: “Pero también queremos reforzar y fortalecer la articulación con el mundo del estudio y las proyecciones en estudios superiores”.

El tercer punto estratégico es la formación docente, donde el futuro ministro se comprometió a “dotar de recursos e institucionalidad” para jerarquizar ese aspecto: “Nuestro compromiso es con los docentes, para que puedan ser los artífices de la calidad educativa y de los aprendizajes que necesitamos y requerimos”.

Además, Goity se refirió a algunas políticas educativas implementadas en el último tiempo, como la extensión horaria impulsada en el plano nacional de la que se mostró crítico, aunque adelantó que revisarán su funcionamiento. Por otro lado, ratificó la eliminación de la modalidad de avance continuo implementada en algunas escuelas de la provincia a principios de este año, como lo había señalado en su momento a este cronista: “No es una buena política. Fue una política improvisada que no obedeció a una correcta evaluación de la situación en la escuela media, y que no logra el objetivo que nosotros pretendemos de certificar y acompañar aprendizajes”.

Seguridad, infraestructura y contenidos

Respecto a la problemática de seguridad, que fue uno de los temas recurrentes en los últimos años, a partir de balaceras o amenazas extorsivas en los edificios, las futuras autoridades explicaron que el objetivo es la permanencia de los chicos en las escuelas. Gallo Ambrosis adelantó que vienen trabajando en la conformación de un equipo de intervención en crisis, para poder tener resultados directos y específicos. “Una de las premisas fundamentales que tiene esta secretaría es estar en el territorio acompañando a las instituciones escolares y a todos los actores del sistema”, apuntó.

“Lo que no podemos permitir es que una escuela cierre por una cuestión de seguridad”, expresó. “Lo que vamos a trabajar muy fuertemente -agregó- es en las políticas que vamos a llevar de intervención, en lo que son las mesas multiagenciales, pero también en un dispositivo más local, donde contamos con gente que ha trabajado en el ministerio de Seguridad, y que va a estar abocado trabajando con este equipo en las escuelas”.

Respecto a la cuestión edilicia, reconocieron que hay una “crisis en infraestructura escolar” y denunciaron una “fuerte desinversión” en lo que refiere al mantenimiento y reparación de las escuelas. Para Martín el tema es “prioridad” y adelantó que se están buscando las mejores herramientas para lograr soluciones inmediatas: “La idea es, ni bien llegamos al Ministerio, trabajar sobre un censo general, que es una cuestión de más alcance. Pero mientras tanto, todas estas intervenciones que son inmediatas priorizarlas con agilidad y transparencia para dar respuestas concretas en los primeros días”.

Respecto al avance continuo que comenzó a implementarse durante 2023 en las aulas de la provincia, Goity fue tajante. “No la creemos buena, la aplicó el gobierno saliente y desde nuestro punto de vista fue improvisado porque no logró el objetivo que es poder certificar y acompañar el aprendizaje” y agregó: “El debate no es repitencia sí, repitencia no. El debate es qué evaluamos y cómo lo hacemos. La no repetición no va a seguir y vamos a buscar un nuevo lineamiento”.

En cuanto a la posible reformulación de contenidos, Piedrabuena recordó que se viene discutiendo en la provincia una reforma curricular de la escuela primaria; un trabajo que, como futuros funcionarios, deberán analizar al detalle. No obstante, ratificó el compromiso de profundizar en los aspectos vinculados a la alfabetización. “Estamos hablando de que 7 de cada 10 chicos en la provincia de Santa Fe, según las evaluaciones de aprender, no terminan el primer ciclo sabiendo leer y escribir. Eso tiene que cambiar, ese es nuestro desafío”, evaluó.

Paritarias

Goity remarcó que buscan mantener una relación “cercana a los docentes” a lo largo de toda la gestión. Anticipó que convocarán a paritarias durante la primera semana de enero, cumpliendo con uno de los compromisos de campaña: “Creemos que el momento crítico que nos toca vivir como sociedad nos obliga como Estado, pero también a las representaciones gremiales, a tener mucha responsabilidad para poder lograr las mejores condiciones para todos”.