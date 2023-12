"La herencia que recibe Milei es la peor en los 40 años de democracia", afirmaron desde Libertad y Progreso

Después del balotage se profundizó la incertidumbre económica en Argentina y, si bien ya se definieron los nombres del área del próximo gobierno, la transición amplifica la crisis en marcha.

"La realidad es que la herencia que va a recibir la próxima administración es la peor de los cuarenta años de democracia. No sólo por el volumen de los problemas sino que hay mucha herencia escondida debajo de la alfombra", comentó Eugenio Mari, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

"Necesitamos sincerarla si queremos ser una economía normal que busca crecer. En la economía, como la vida, no podes hacer las cosas mal mucho tiempo y después querer que te sea gratis, hay que pagar los costos".

"El famoso plan platita, electoral, fue para congelar las tarifas en el AMBA, mientras que no en el resto del país. Eso no puede seguir en un país normal. El transporte está dado transversalmente, es para todos, independientemente cuánto ganas. Tenemos una muy mala asignación de los recursos y hay quecorregirla, y eso tiene costos", apuntó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Para el entrevistado el objetivo es "sincerar la economía". En ese sentido, afirmó que el país vive un proceso de estanflación desde hace muchos años. "Si nosotros vemos los niveles de la actividad económica de 2023 son similares a los que teníamos en 2011. Es decir, hace 12 años que la economía argentina está en el mismo lugar".

"Lo que es el ingreso por habitante también cayó, está en los niveles del año 2006 actualmente. Estamos en el marco de un modelo económico que no funciona más, no genera crecimiento, no saca gente de la pobreza, no mejora nada. Hay más de 800 por ciento de inflación desde diciembre de 2019 a la fecha, récord de más de 30 años, una economía estancada, 43 por ciento de los argentinos son pobres, incluso más profunda".

"No hay más endeudamiento ni reservas para sostener esto, entonces hay que cambiarlo. Si se sigue apostando a este camino se sabe que terminamos en una hiperinflación. Para recuperar la credibilidad hay que hacer mucho. El cambio de rumbo va a generar un costo inicial, hay precios que tendrán que subir. Es lo que se necesita para que vuelva a funcionar correctamente la economía. Una de las variables más bajas es el salario, justamente", explicó.

"Todavía no tenemos en claro qué se hará en materia financiera. Pero lo que más rescato del mensaje de Milei es que en 2024 habrá equilibrio fiscal y que se hará todo lo necesario para conseguirlo. Porque no tener credibilidad implica que no tenes crédito", dijo por último.

Escuchar también audio completo: