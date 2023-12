Félix Bertorello de Identidad Unionista: "Nuestro objetivo debe ser ingresar a la Copa Sudamericana"

Hace casi una semana que Unión se salvó del descenso en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional tras una victoria por la mínima ante Tigre. Sin dudas, los hinchas se desahogaron y festejaron como la situación lo pedía, pero no quieren volver a vivir lo mismo. En ese sentido, la Oposición entiende que deben cambiarse varias cosas de la actual conducción.

Al respecto, este viernes Félix Bertorello, integrante de Identidad Unionista, apuntó contra la actual dirigencia: "No estamos de acuerdo con el modelo de gestión de Spahn pero no proponemos un golpe de Estado. Festejamos el no irnos al descenso como si fuera un campeonato porque era una situación de catástrofe".

"Todo lo que nos ha pasado y lo que hemos vivido es culpa de una muy mala gestión de esta Comisión Directiva. Los incluyo a todos porque todos son responsables. Sabemos que hay una dirección unipersonal pero el resto de la Comisión Directiva también toma responsabilidades" sostuvo en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

En relación al futuro inmediato, el representante de la Agrupación Tate Campeón comentó que el club debe aspirar a ingresar a certámenes internacionales: "Creemos que el presidente haga los esfuerzos para mantener el cuerpo técnico, para incorporar jugadores. No podemos siempre estar luchando por el descenso. Ahora tenemos tiempo y debemos encarar el próximo torneo con el objetivo mínimo de ingresar a la Copa Sudamericana".

Las Asambleas pendientes y la deuda con Spahn

Por otro lado, denunció los dos cónclaves pendientes: "Tenemos dos Asambleas Ordinarias pendientes. Hay un segundo balance sin aprobar. Corremos el riesgo de que nos saquen la Personería Jurídica que es lo que pide IGJ. Además, tenemos que establecer el presupuesto del fútbol que es lo que pide la AFA. Hasta ahora mira para el costado pero en algún momento nos pueden sancionar y pueden prohibirnos comprar jugadores y hasta una quita de puntos".

"Lo futbolístico es lo que está a la vista, pero en lo institucional también hay problemas. Hay obras a medio hacer y cosas sin terminar. La situación del club estructuralmente e institucionalmente está muy mal. Por eso digo que esta conducción es pésima. Sino mejora tiene que hacer una salida elegante. Espero que cambien la forma de conducción" enfatizó.

Por último, hizo referencia a la necesidad de aclarar la situación con el presidente: "Hoy por hoy él y su familia son los únicos acreedores del club. La deuda está supeditada a revisión. La parte documental la tiene la justicia. Pedimos una fotocopia a la Justicia para ver cuál es el movimiento de dinero del Presidente. Esto no se puede resolver según lo que él dice. Hay que ver los papeles y organizar una Asamblea para devolverle el dinero".

"Nunca tenemos información de cuánto sale un jugador, en cuántas cuotas se pagaron, si faltan pagar algunas cuotas... Se debe transparentar todo. Los socios deben saber cómo es el movimiento de dinero del Presidente. Hoy no está a la vista" cerró.

Escucha la entrevista completa acá