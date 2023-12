Duki reveló que siente mucha angustia por “tenerlo todo”

Duki agotó localidades para los dos shows que brindará este fin de semana en River Plate para cerrar otro año a puro éxito, pero allí demostró el momento de fragilidad emocional que atraviesa debido al estrés que atraviesa, y que él adujo al hecho de “tenerlo todo”.

En un inicio, Duki, cuyo verdadero nombre es Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, manifestó que no desea que los dos shows que comenzará a brindar en menos de 48 horas “se le pasen rápido”, y eso dio lugar a una serie de preocupantes revelaciones.

“Uno ya vive tan rápido... Y de repente tengo veintisiete años y ya hice dos River. Y cuando me pregunto qué sigue, ya no tengo respuesta. Entonces eso la verdad me genera bastante angustia”, comentó, en sintonía con otros colegas como La Joaqui o Lali Espósito.

“Me pongo un poco mal. Llega el momento en que si cualquier cosa que querés la tenés es... nada. No existe el margen de frustración, no existe motivo para ser feliz, no existe motivo para levantarse porque ya tenés todo”, adujo

“Entonces creo que es parte de la angustia que tengo más arraigada a eso, porque van a ser dos días y se me va a ir de las manos y no sé si quiero que sea ahora”, agregó, el cantante, que está en pareja con Emilia Mernes.

“Y relacionado con lo de...”, llegó a decir el cantante, que decidió detenerse, pararse y retirarse del auditorio notablemente conmovido, aunque sus interlocutores decidieron aplaudir su valentía.

Fuente: Ciudad Magazine