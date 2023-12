Balearon un complejo de viviendas en barrio Refinería

Un complejo de viviendas ubicado en calle Corvalán al 400, a pocas cuadras del Alto Rosario Shopping, fue baleado este lunes por la tarde. Los atacantes habrían sido un hombre y una mujer que se trasladaban en moto y que escaparon en contramano antes de que pudieran ser atrapados.

“Me contaron mis vecinos que tipo 19.20 del lunes pasó una moto con dos personas -un hombre y una mujer- disparando tiros frente al complejo donde vivo. Fueron más o menos seis o siete balazos. Uno de ellos pegó en la ventana de mi casa y el otro pasó por el portón. Si estaba el auto, seguro cinco tiros le pegaban”, comenzó destacando uno de los vecinos del lugar.

Luego, continuó con su relato: “Somos toda gente de trabajo. No sé si se habrán confundido o qué pasó, la verdad es que no tengo ni idea. Somos todos trabajadores acá, yo tengo una empresa, uno de los chicos trabaja en el puerto, el otro es diseñador gráfico, también hay una señora mayor”.

“Sinceramente no tengo miedo porque no tengo problemas con nadie, pero esto es un llamado de atención para averiguar qué está pasando. No es normal que pasen estas cosas. Estamos a una cuadra y media del Alto, enfrente de los condominios y a la vuelta de un destacamento policial“, cerró.