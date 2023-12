Dictaron la prisión perpetua para el femicida de Liliana Sala

Un joven de 20 años, identificado como Pablo Emanuel Flatt, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Liliana Sala, cometido a fines de 2021 en Sauce Viejo. El tribunal estuvo formado por los jueces Gustavo Urdiales, Pablo Ruiz Staiger y Sergio Carraro, y avaló el pedido de la fiscalía.

Nicolas, hijo de Liliana, dijo tras la lectura de la sentencia que “ahora mi mamá podrá descansar en paz”. Agregó que era el fallo que esperaban y destacó el trabjo de la Fiscalía y la Agencia de Investigación Criminal.

“Nunca dudamos, porque tanto la fiscal como el trabajo que había realizado la agencia de investigación criminal fue bárbaro, la querella nos dejaba siempre con tranquilidad. Creo que lo más doloroso fue ayer, por parte del abogado Defensor hacer alusiones a algunas situaciones que me parece que no ameritaba, más allá que entendemos el rol que ocupa. Hubo algunos detalles, algunas situaciones que quiso poner en duda, que la verdad no corresponde” aseveró Nicolás.

Agregó que “esto es un vacío enorme para nosotros. Somos una familia también extremadamente chica, que lo más grande que tenemos es la familia del Correo. No creo que vuelva a ser todo de la misma manera. Pero bueno, hay que seguir. Lo importante de esto es que todo el esmero y todo lo que nosotros tratamos de hacer para llegar hoy acá fue para que ella pueda descansar de paz”.

Agresión

El femicidio fue cometido durante la madrugada del lunes 20 de diciembre de 2021 en la casaquinta de la víctima, ubicada en Avenida de las Banderas y Magnolias de Sauce Viejo.

La fiscal precisó que “el hombre de iniciales PEF conocía a Sala e ingresó a la vivienda con la intención de matarla”. Al respecto, puntualizó que “sabía que la mujer tenía escasa seguridad en el domicilio y que estaba sola allí al momento del ataque”, y aseguró que “se aprovechó de su situación de vulnerabilidad”.

“El acusado abordó a la víctima con gran violencia”, subrayó Del Río Ayala. “Le provocó 13 heridas punzantes con un arma blanca, la agredió con sus puños en el rostro y la golpeó con una barra de hierro en la cabeza”, especificó. “A su vez, en el contexto de la golpiza, la abusó sexualmente”, sostuvo.

“Como resultado de la conducta delictiva, la víctima falleció en el lugar”, afirmó la funcionaria del MPA. “Tras el ilícito, el acusado envolvió con ropa de cama el cuerpo sin vida y se fue del inmueble a bordo de una camioneta blanca marca Jeep que pertenecía a Sala”, señaló.

Testigos, autopsia y objetos

En relación al origen de la investigación, la funcionaria del MPA aseveró que “Sala era una persona muy responsable y tenía un cargo jerárquico en el Correo Argentino, por lo que sus compañeros se alarmaron al advertir que el lunes del femicidio ella faltó a su lugar de trabajo sin previo aviso”. Según expuso, “les informaron la situación a los hijos de la víctima, quienes se dirigieron a la casaquinta de Sauce Viejo en busca de su madre”.

Relató que “al llegar, notaron que la vivienda estaba cerrada y sin signos de violencia por fuera, forzaron una puerta para entrar y encontraron el cadáver en una habitación”, y añadió que “además, se percataron de que no estaba la camioneta”.

La fiscal aclaró que “el vehículo fue hallado esa misma mañana a la altura del relleno sanitario de la ciudad Santa Fe, en la Circunvalación Oeste”. Detalló que “en el interior había una barreta de hierro con sangre humana, que es compatible con el objeto con el cual la víctima fue golpeada en la cabeza de forma letal, así como con una reja de la casaquinta”.

Asimismo, destacó que “mediante el análisis de registros de cámaras de videovigilancia instaladas en las localidades de Sauce Viejo, Santo Tomé y Santa Fe, se pudo reconstruir parcialmente el recorrido de la camioneta y su ocupante”. Refirió que “en ese trayecto, el acusado se cruzó con tres testigos que lo describieron con características similares y lo reconocieron tiempo después en una rueda de personas”.

Por otra parte, la funcionaria del MPA indicó que “el informe de la autopsia arrojó precisiones sobre la mecánica del ataque”, y resaltó que “en el cuerpo de Sala había rastros de material genético del acusado”.

“También contamos con otros elementos de prueba que abonan nuestra teoría del caso, como la presencia de la huella palmar del investigado en un objeto con el que fue cometido el femicidio, así como el secuestro de la remera que vestía cuando escapó en la camioneta”, agregó.