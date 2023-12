Operativo antidroga en el sur provincial: siete detenidos y más de medio millón de pesos secuestrados

La Dirección de Investigación sobre el Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal llevó a cabo ayer una serie de allanamientos en los departamentos Rosario y Constitución, en el marco de una investigación por narcomenudeo. Como resultado, se detuvo a siete sospechosos y se incautó una importante cantidad de droga, dinero y celulares.

Los allanamientos se realizaron en viviendas de las localidades de Carmen de Sauce, Acebal, Pavón Arriba y Santa Teresa. Los detenidos fueron identificados como José Q., Facundo P., Gustavo R., Cintia C., Luciano C., Lautaro C. y Joaquín V.

Entre lo secuestrado, se encontraron 109 envoltorios con cocaína, dos envoltorios de marihuana, dos bochones con cocaína, dos plantas de cannabis sativa, semillas de cannabis sativa, un paquete plástico con bicarbonato de sodio, dos balanzas digitales, 22 teléfonos celulares, una tablet, recortes de nylon y 571.670 pesos.

La investigación estuvo a cargo del grupo de trabajo de Villa Constitución, bajo la dirección del Juzgado Federal del Dr. Carlos Vera Barros y la Fiscalía Federal N.º 3 de la Dra. Adriana Saccone.