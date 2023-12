Palo Oliver: “Lo que hizo el Tribunal Electoral fue una arbitrariedad y un capricho”

El ex intendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, se convirtió en el último diputado provincial en jurar, luego de una disputa con el Tribunal Electoral, que había otorgado la banca a Rubén Giustiniani, de Igualdad y Participación.

En una entrevista con Cadena Oh!, Palo Oliver indicó: “Nunca tuvimos duda de que el día de la preparatoria, que es donde juran todos los diputados electos, yo iba a jurar con todos los diputados y diputadas. En primer lugar, porque lo que hizo el Tribunal Electoral, y en particular Daniel Erbetta, fue una arbitrariedad y un capricho que no resiste ningún tipo de análisis”.

Y agregó: “Desde el 83 en adelante se aplica el decreto ley 9280 que establece que para entrar a la distribución de diputados y diputadas que se distribuyen entre la minoría, que son 22 bancas, tiene que tener un piso del 3% en la elección. En las elecciones que pasaron eran 85 mil votos y Giustiniani reunió 70.940 votos. Nosotros siempre fuimos respetuosos de aclarar que nuestra diferencia era con el Tribunal Electoral, no con Giustiniani al cual respetamos”, subrayo Palo Oliver.

La votación en la Cámara de Diputados

“38 diputados y diputadas revalidaron que el decreto está vigente y se tiene que aplicar ese piso, respetando toda la jurisprudencia en la materia tanto en el Tribunal Electoral como en la Corte Suprema. Justamente es el que violentó esa jurisprudencia. Votaron los diputados del Frente Amplio por la Soberanía, casi la totalidad de los diputados del peronismo, la totalidad de diputados del PRO, la totalidad de diputados de la Unión Cívica Radical, la totalidad del Partido Socialista. Salvo el bloque de Amalia Granata que hicieron un dictamen de minoría y rechazaron nuestro planteo”.

Y para finalizar indicó: “Estamos contentos, porque era lo que había que hacer”.

