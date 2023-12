Fuertes posteos de Celeste Cid tras la sorpresiva separación de Abril Sosa

A principios de abril, las fotos de Celeste Cid con el músico Abril Sosa sacaron a la luz el romance bajo perfil que estaban manteniendo. Sin embargo, la pareja llegó sorpresivamente a su final y los posteos de la actriz dan cuenta de que el desenlace no fue en buenos términos.

Luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram y de que los románticos posteos desaparecieran de sus perfiles, Cid compartió un fragmento de la canción Awch, de Ángela Torres, que habla de una profunda desilusión sentimental.

"Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición"

“Antes que te vayas, baby, mírame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición”, reza el tema que compartió la actriz en una historia de Instagram, plasmando musicalmente su estado anímico tras la separación del músico.

LETRA COMPLETA DE AWCH, LA CANCIÓN QUE PUBLICÓ CELESTE CID

Acto seguido, Celeste Cid fue más explícita: subió el significado de la palabra “sanar”, sin hacer alusión directa a la ruptura con Abril Sosa pero en medio de acciones que asegurarían que el vínculo no se disolvió amorosamente.

“Sanar: reconciliarse con la realidad”, dice la placa que visibilizó la actriz en su red.

Fuente: Ciudad Magazine