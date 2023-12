Dr. Zanuttini: "Económicamente el hospital está saneado"

El director del Hospital Reconquista, Dr. Juan Carlos Zanuttini hizo un repaso de tareas al frente del nosocomio ante el periodismo. Residencia médica y pediatría, superávit y consejo de administración fueron temas de consulta.

En primer término Zanuttini dijo estar "muy contento por todo el trabajo hecho y llegamos a este a este fin de ciclo de cambio de gobierno, esperando las pautas necesarias y qué es lo que van a hacer"

Consultado acerca de su continuidad como director respondió: "Eso depende del gobierno que viene, vamos a ver qué es lo que pretende el gobierno".

"Yo espero que el hospital siga creciendo, que esté yo o quien venga, que siga la línea para seguir en una trayectoria de crecimiento en cuanto a la calidad de la atención, que la gente pueda gozar de una salud pública de primer nivel como está hasta ahora y que no volvamos para atrás, sino que sigamos para arriba", añadió el médico.

Recordó que "éste hospital es un hospital escuela, un hospital donde hay docencia y eso no tenemos que perderlo porque hace que nosotros los médicos sigamos aprendiendo y le podamos brindar una medicina de mejor calidad", y "es importante que sigan las residencias y que nosotros los médicos sigamos creciendo junto a ellos , es decir, que eso estimula la formación", agregó.

Zanuttini remarcó que seguirá como director "hasta tanto la ministra definan cómo van a seguir.

"Económicamente el hospital está saneado, tiene un poco de recursos, que todo se hace con lo que aporta la provincia y recursos propios del hospital, con el trabajo que se hizo para poder facturar y cobrar las obras sociales que se atienden acá", fue otro dato importante del director.

Asimismo añadió que "Queda pendiente seguir creciendo, queda pendiente el cierre del hospital para mejorar la seguridad, que creo que lo vamos a terminar ahora porque tenemos todo listo. Tener una guardia privada como tenemos ahora, entonces tenemos control y vamos a evitar las agresiones, como sucede en otros lugares".

"Pediatría es un problema porque el déficit siempre es la falta de pediatras. Toda la vida vivimos buscando y por eso ahora tenemos una residencia de pediatría donde ya están dos pediatras que se están formando y hay que seguir creciendo en eso porque no es fácil conseguir pediatra. No sé cómo va a ser la política de la ministra para ver si se puede implementar algún método para conseguir pediatra", siguió.

Finalmente fue consultado sobre el Consejo de Administración y particularmente dijo tener una opinión formada al respecto considerando que no está de acuerdo con los el funcionamiento de un Consejo de Administración "pero para eso hay que cambiar la ley" y agregó: "Yo creo que el hospital puede tener un consejo asesor que se reúna cada 10 días, que venga, que comparta todo, pero no como está por la ley. Hay que modificar la ley. Yo no estoy de acuerdo con esa ley, nunca la estuve. Creo que el hospital tiene que tener directivos, que es parecido a lo que tenemos ahora. Podrá mejorarse, ver, pero esa es mi opinión. Para mí el Consejo de Administración podría pasar a ser un consejo de asesores".