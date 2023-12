Agustín Sández se mostró confiado en la previa contra River: "Si le ganamos en el Gigante, también le podemos ganar en Córdoba"

Este jueves al mediodía, Agustín Sández dialogó con la prensa en la previa a la semifinal contra River Plate que se jugará el próximo sábado a las 22:00hs en el estadio Mario Alberto Kempes. El lateral izquierdo se mostró confiado que su equipo puede repetir un triunfo frente al Millonario como ocurrió hace apenas un mes en el Gigante de Arroyito.

"River tiene jugadores de jerarquía, pero si le pudimos ganar hace un mes en el Gigante también lo podemos hacer ahora en Córdoba" remarcó luego de la práctica.

Respecto al planteo que hará el Canalla, el defensor explicó: "River tiene jugadores de buen pie, que pueden tener mayor tenencia, pero la idea no es meterse atrás sino que buscaremos presionarlos en distintas zonas, en las zonas que diga el director técnico. La intención es hacer el partido más conveniente".

Consultado sobre dónde se siente más cómodo, Sández reconoció: "Me siento más cómodo como marcador lateral porque fue el puesto donde jugué en las inferiores y en reserva, ya lo tengo naturalizado, pero si tengo que jugar de stopper o de marcador central me adapto y no tengo problemas en hacerlo".

Posteriormente, subrayó la importancia de la victoria en el clásico: "Haber ganado el clásico fue un gran envión anímico, que nos permitió después fijarnos otros objetivos como clasificarnos a una copa y a los cuartos de final del torneo".

"Es importante jugar contra River porque es una semifinal, tratamos de hablar entre nosotros para estar tranquilos y unidos, pero es imposible no estar ansiosos y no ilusionarse", concluyó.

Escucha la conferencia completa acá