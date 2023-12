Mity Reutemann, la nueva presidenta del Concejo de Santo Tomé

El Concejo municipal de Santo Tomé cuenta con una nueva presidenta votada de forma unánime por todas las fuerzas. Mity Reutemann realizó una carrera política junto a Miguel Weiss Ackerley, quien ahora asume como intendente de la localidad.

"La oportunidad llegó cuando ocasionalmente me encuentro con un ex alumno mío, Miguel Weiss Ackerley. Me ofrecí por si podía hacer algo, le dije que me gustaría que me tengan en cuenta. Así empezó", comentó al aire en Cadena OH!

"Fui maestra por 32 años, tengo un gran recorrido en educación. Con mi marido nos conocemos desde chicos, somos un equipo fantástico, hemos compartido infancia. Tengo dos nietos y estoy muy feliz con ellos".

Respecto a su accionar político admitió tener "una enorme responsabilidad" de cara a la ciudad de Santo Tomé. "Pero lo que más destaco es que la votación para ser presidenta del Concejo, que fue unánime, y eso tiene un valor incalculable. Cuando se hizo la moción todos levantaron la mano, eso me dio una emoción intensa".

"Nadie puede dudar de mí, soy tan creíble. Tengo una espontaneidad única, lo digo con humildad. No creo que un escalón por encima de nadie me hace mejor o me da más poder. Lo único que creo es en mejorar la calidad de vida de las personas que me rodean, lo pienso desde que soy maestra", dijo por último.

Escuchar también audio completo: