Las primeras actividades de Milei en Casa Rosada

El presidente Javier Milei cruzó por primera vez el salón de los Bustos de Casa Rosada a las 13.23 y fue recibido por el excanciller Jorge Faurie. Lo hizo acompañado de su hermana, Karina, y luego de varios jefes de Estado que viajaron a asistir a su asunción. Poco después, ingresó a Casa Rosada en soledad el embajador de Brasil, Daniel Scioli.

Tras un encuentro íntimo con su familia, Milei saludó y protagonizó una foto de familia con jefes de Estado entre los que destacaron Volodímir Zelenski (Ucrania); Gabriel Boric (Chile); el Rey Carlos de España; Luis Lacalle Pou (Uruguay); Santiago Peña (Paraguay); Daniel Novoa Azin (Ecuador); Vahagn Jachaturián (Armeni) y el primer ministro de Hungria, Viktor Orbán. También dio el presente el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

En el Salón Blanco de Casa Rosada se abrazó e intercambió algunas palabras con Zelensky ante la mirada de sus principales funcionarios y habló brevemente con el canciller que responde a Luiz Inácio Lula da Silva, Mauro Vieira.

Por su parte, las delegaciones extranjeras se reunieron en el Salón de los Científicos y los funcionarios y dirigentes de apoyo en el Salón Mujeres Argentinas, un poco más alejado de los despachos presidenciales.

Tras recibir a las delegaciones extranjeras, el presidente cantó una canción de La Renga y le agradeció a sus seguidores. Al salir al balcón de Casa Rosada, Milei expresó: “Ustedes saben que he construido mi carrera política sobre decirles siempre la verdad, y eso no me fue gratis. Pero ustedes saben que prefiero una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Es por ello que quiero que tengan consciencia, quiero que tengamos claro que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina luego de 100 años de decadencia pero volviendo a abrazar las ideas de la libertad, si bien vamos a tener que soportar un período de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día”.