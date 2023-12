Raúl Lavié se vistió de gala para cantarle a Milei

La jornada de asunción de Javier Milei terminó en el Teatro Colón. El evento contó con la presencia del artista Raúl Lavié, quien interpretó “Balada para un loco” a pedido del mismo presidente. Después de la inolvidable noche, el artista contó las sensaciones del encuentro.

En el aire de Cadena Oh!, Lavié señaló: “Me sentí muy honrado porque fue un pedido del propio presidente que yo cantara ´Balada para un Loco´. Evidentemente, se siente identificado con ese personaje. Para mí fue una gratísima sorpresa, un latido al corazón más fuerte que lo acostumbrado. Realmente, me siento útil a los 86 años. Me dan un espacio, que sí luché mucho, y hoy es el resultado de todo eso que sembré. Eso es lo que más me importa a mí: el reconocimiento”.

“Es una cosa muy especial, no se puede describir. Es el comienzo de decir que mi paso no ha pasado desapercibido. Y me lo demuestran con esas muestras de cariño. Después del evento recibí muchos saludos, abrazos de toda la gente que va a intentar levantar este país”, cerró el famoso cantante y actor.

