Con Milei el "70% de la población luchará por sobrevivir", afirma Esteban Paulón

El diputado nacional Esteban Paulón se refirió al DNU del presidente Javier Milei. Por otro lado, dio su visión sobre el impresionante cacerolazo en la puerta del Congreso que sucedió anoche.

Al aire de Cadena Oh!, Paulón señaló: “El DNU no se puede desguazar, es un solo tratamiento. Con el contenido uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que a nosotros nos preocupa enormemente es la forma. A sola firma, Milei intenta modificar legislación de varios ámbitos. De un plumazo, se quiere llevar 360 leyes, que muchas de ellas son centrales y ninguna tiene ni necesidad ni urgencia para ser tratada. Evidentemente, la urgencia que tenía el gobierno de pulverizar la inflación ya se ocuparon. Y se ocuparon mal con una bruta devaluación del 54%, soltar muchas tarifas de los servicios regulados. Veremos cómo sale el experimento”.

Y agregó: “Las personas que rodean al presidente son los factores del poder de la vida de la República Argentina. Milei viene a consolidar un proyecto político que es el de Patricia Bullrich, que es un país para el 30% de la población. El 30% quedará en su burbuja aislada en los colegios privados y el 70% luchará por sobrevivir y sin ninguna posibilidad de salir de ahí. Ese es el modelo que busca cristalizar este DNU”.

“Cuando celebran Elon Musk, Galperín, te das cuenta para quién legisla este DNU anticonstitucional. Anoche miles de personas nos dijeron que confían en nosotros. No vandalizaron el Congreso, lo abrazaron. Nos toca asumir la tarea que tenemos por delante. A 40 años de democracia no podemos permitir el avasallamiento de las instituciones”.

“Nosotros lo que tenemos que hacer es bajar el DNU y después, eventualmente, que envíe los proyectos y los discutiremos”.

Cacerolazo

“Lo que fue la plaza del Congreso. Varias veces más que la gente que convocó Milei el día de la asunción, con su discurso inaugural con la “liga del mal” que son todos esos presidentes fascistas que trajo de Europa. Eso no lo organizas, muchos ni tenían la bandera argentina. La gente sintió la necesidad de apoyar a las instituciones”, cerró el diputado socialista.

