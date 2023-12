El Concejo distinguió a Carlos Delicia y Sin Mordaza por 25 años de periodismo de opinión

El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz declaró de su interés la trayectoria del periodista Carlos Delicia y el Multimedio Sin Mordaza por sus 25 años de periodismo de opinión.

En primer término, la concejal Violeta Quiroz realizó un repaso de la carrera de Delicia, desde sus inicios en Reconquista cuando todavía era un adolescente y realizó sus primeros pasos en un semanario local hasta su desembarco en la ciudad de Santa Fe: “Carlos sos un ejemplo a seguir, puntualmente para nuestros jóvenes, porque demostraste que si querés un objetivo, con mucho esfuerzo puede lograrse”.

A su turno, la edil Silvina Cian reconoció el trabajo de mantener un medio por 25 años de manera ininterrumpida y de forma independiente, pero, además, “dándole lugar a los jóvenes que vienen con muchas ganas y encuentran en tu multimedio su lugar. Destacar, asimismo, que, viniendo del norte santafesino, sé lo que cuesta llegar a las grandes ciudades y vos has hecho un camino prolijo y eso es muy digno. Por 25 años más para Sin Mordaza”.

En tanto, el presidente de la EPE y ex concejal, Hugo Marcucci, destacó la coherencia editorial de Delicia a lo largo del tiempo, “lo que demuestra una convicción en el rol del periodismo y de ejercer la libertad. Imagino los momentos difíciles, las dudas y las presiones, pero lograste montar un equipo que trasciende las localidades con el desafío de crear un medio provincial”.

Por su parte, Delicia agradeció el reconocimiento del Concejo al trabajo de tantos años como periodista: “Siempre ha versado la idea de hacer un periodismo abierto, plural y de todas las voces. No censuramos a nadie, incluso en nuestro momento más difícil cuando tuvimos algún enfrentamiento con algún espacio político. Tuvimos momentos de zozobras y dificultades, pero hemos avanzado y consolidado un proyecto provincial. Históricamente se ha partido a Santa Fe desde el río Coronda para el norte y para el sur, pero yo siempre tuve la idea, desde que hice Sin Mordaza papel, de estar en todos lados, desde Venado Tuerto y Rufino hasta Reconquista y Las Toscas, siempre uniendo la provincia”.

“Mi nombre ha pasado a ser la identificación de Sin Mordaza, porque a mí nunca se me cayeron los anillos. Cuando comencé con el diario, yo lo entregaba personalmente. Mucho después me convertí en conductor de televisión, cuando en 2003 con la inundación, el conductor del programa, que era de Capitán Bermúdez, no pudo venir más a Santa Fe, entonces agarré la conducción. Hasta ese entonces, yo era el productor, pero fue la inundación la que me dio la oportunidad de poner la cara en televisión. Después vino la radio y el proyecto de Cadena OH! de unir una provincia con 22 radios, desde Rufino a Las Toscas, desde Tostado a San Cristóbal”.

Finalmente, Delicia señaló que, luego de tantos años, la ciudad de Santa Fe es hoy “mi segunda casa de la que me siento parte. Al principio cuando uno llega, no es fácil, pero despacito fuimos construyendo lazos y gracias a Dios, me siento un santafesino más. Amo Reconquista, porque no quiero olvidar mis orígenes, pero quiero decirle gracias por estar conmigo hoy, es un momento muy especial para mí por todo el trabajo que uno hace y los sacrificios que ha tenido que llevar adelante para poder concretar este proyecto que hoy le da laburo a mucho gente. Gracias por este mimo que lo llevaré siempre en mi corazón”.

1 de 5

El multimedio

Sin Mordaza es sinónimo de pluralidad de voces en todo el territorio santafesino, evaluando temas sociales, políticos, económicos y judiciales. Todo se inició en el Cordón Industrial hace 25 años. En primer término con programas de radio y luego con la edición papel que tuvo proyección provincial.

La publicación semanal de Sin Mordaza tiene 24 años de vigencia y se distribuye en cada rincón de la provincia reflejando lo que sucede en la actividad social y política de Santa Fe.

En el 2002 se lanzó el portal web de Sin Mordaza (www.sinmordaza.com) con una mirada provincial, reforzando la idea del multimedio de unir de norte a sur, de este a oeste, con la información. Sin Mordaza es el único medio presente en todo el territorio.

En el 2003 se emitió por primera vez, por la señal Cablevisión Santa Fe, el programa de televisión con la conducción de Julio Ramírez. En plena inundación, y ante la imposibilidad de cumplir con la rutina habitual, Carlos Delicia se convirtió en el conductor del programa; hasta ese momento se desempeñaba como columnista y productor. Hoy, junto a Darío Gómez, marcan la agenda periodística de la provincia. Cabe destacar que Sin Mordaza TV tiene 20 años y llega a 64 localidades de todo el interior provincial.

Gracias a la gran cobertura de Sin Mordaza, se ha convertido en el único medio provincial que puede reflejar situaciones puntuales que buscan algún tipo de solución o de opinión para que la sociedad pueda participar.