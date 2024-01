Raúl Lavié, sigue deslumbrando a Mar del Plata

El cantante y actor, Raúl Lavié, se presenta en la temporada de verano de “La Feliz” con el espectáculo “Argentina, la revista”.

En una entrevista con Cadena OH!, el artista reveló su secreto para mantenerse en forma y con proyectos. “Es un don de Dios y de mi mujer que me cuida, me contiene, no me deja comer ni hacer nada. Tengo a mis hijas que son fuertes en ese sentido y es uno mismo que se propone. Para mí el escenario es fundamental para mantenerme joven, vital, lleno de proyectos, es amar una profesión como yo amo la mía”, expresó.

Lavié contó que está viviendo una segunda juventud, ya que ha superado todos los sueños que tenía cuando comenzó su carrera. “Dios me ha dado la posibilidad de estar físicamente bien, mentalmente bien y vocalmente bien. Eso es lo único que necesito”, afirmó.



El cantante también recordó su participación en el acto de asunción del presidente Javier Milei, quien le pidió que cantara “Balada para un loco” antes del himno nacional. “Eso fue un pedido exclusivo de él. Dijo que a él le dicen ‘El Loco’, entonces quería que Lavié le tocara esa canción. Para mí fue una sorpresa agradable y un honor sobre todo histórico”, relató.

Temporada de verano

Sobre su trabajo en “Argentina, la revista”, Lavié dijo que se trata de un show que recorre las distintas provincias del país, rescatando la música y el humor de cada una. “Somos más de 30 personas en el escenario, hay un grupo muy importante de bailarines con Facundo Mazzei en la coreografía. La revista es el género popular en los veranos de Mar del Plata. Esta tiene ese plus que el público argentino siempre apoya. Se van a encontrar con un espectáculo muy vigoroso, los cuadros de grupos son impactantes. Así que yo creo que la van a pasar bien”, concluyó.

Escucha la nota completa acá.