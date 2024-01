José Alonso apuntó contra las críticas recibidas: "No voy a tolerar que digan que tocamos plata, porque no lo hemos hecho nunca"

La gestión directiva anterior de Colón estuvo en boca de todo el Pueblo Sabalero en las últimas horas a partir de la polémica que trascendió en torno a la venta de Facundo Farías al Inter Miami. Este lunes al mediodía, José Alonso, ex vicepresidente del club, brindó declaraciones para dar su punto de vista.

"En estos días hemos escuchado descalificaciones impropias, que nos hemos quedado con dinero. No voy a tolerar que digan que nosotros tocamos plata, porque no lo hemos hecho nunca" apuntó el ex dirigente del Rojinegro contra las críticas recibidas en las que se aludió que hubo un desmanejo en la venta del juvenil a Estados Unidos.

"Contamos con un respaldo de documentos. No quiero afectar a la institución, pero en la vida hay límites. Para nosotros es un tema de dignidad" prosiguió.

Posteriormente, aclaró las fechas de las transacciones: "En septiembre percibimos el dinero que Farías pidió sea destinado a las inferiores. No hubo tiempo de nada, en ese momento estábamos haciendo obras. Mejorar las canchas oficiales, y comprar materiales importados".

Sobre el final, Alonso indicó los motivos por los cuales formó parte de la Comisión Directiva: "Nadie lo obliga a uno ser dirigente, lo obliga la pasión. Tuvimos que volver por acontecimientos que ya nos conocen. Quiero decirles a los hinchas que estoy muy triste, hemos dejado mucho por Colón".

"Nosotros asumimos en dos momentos históricos con un club en crisis. Tuvimos que hacer un cambio estructural. En 2016 asumimos el compromiso aún con un órgano fiduciario y logramos salir del salvataje deportivo. Nunca dijimos nada y no tocamos a nadie" finalizó.