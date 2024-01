Gremios de Rosario se preparan para el paro del 24: "Pedimos a los legisladores que rechacen estas medidas"

Los distintos gremios de Rosario se preparan para intervenir en el paro que convocó la Confederación General de los Trabajadores (CGT) para el próximo jueves 24 de enero en rechazo a las medidas que impulsó el gobierno de Javier Milei.

Al respecto, realizaron una conferencia de prensa en la que se manifestaron a favor de una convocatoria en el Monumento de la Bandera y la participación activa, junto a un reclamo contra el Gobierno provincial para que enfrente los recortes que se impulsan a nivel nacional.

"A partir de las 12 están convocados los trabajadores y trabajadoras. Después de que la convocatoria vaya avanzando en el tiempo vamos a confluir en el monumento de la Bandera. Van a estar todas las expresiones del movimiento obrero, movimientos sociales, sectores de la multisectorial, pequeños y medianos empresarios, artistas... Distintos sectores de la sociedad que se expresaron en contra del ajuste brutal que se viene desarrollando", comentó Martín Lucero, de SADOP Rosario.

"Vamos a demandar de todos los representantes de la provincia de Santa Fe que voten a favor del pueblo de la provincia. No hay divisiones partidarias ni ideológicas, estamos frente a una ley que va a perjudicar a todos los trabajadores de la provincia. No nos importa ni nos parece adecuado la actitud de balconear que tienen algunos legisladores. Vamos a demandar de estos representantes cuentas y rendición de sus actos. No nos vamos a olvidar de quienes voten en contra de los trabajadores y trabajadoras. En la provincia de santa Fe desde el DNU los despidos se multiplicaron exponencialmente", apuntó.

"No son problemas potenciales, son concretos y ya se están sufriendo. Nos parece que la provincia de Santa Fe tiene que tener una postura comprometida en contra del modelo económico que viene llevando adelante Javier Milei. El gobernador se tiene que poner en frente al quite de fondos de la provincia de Santa Fe. Si la provincia necesita más fondos, hay que pedirle a la provincia que se los reclame. Pedimos una postura más comprometida y determinante", expresó por último.

